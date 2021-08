Un versátil concierto ofreció la Violinista Fátima Hernández

Un concierto muy versátil que se tornó muy grato a los oídos y al corazón fue el que ofreció la Violinista Potosina Fátima Hernández, el cual fue ofrecido con el objetivo de recaudar fondos y poder así consolidar su sueño de irse a estudiar violín barroco a Amsterdam.

La entrada a este concierto fue libre, sólo se pidió una cooperación voluntaria para apoyar a esta joven que quiere lograr su objetivo de consagrarse a la música, pues ésta es su profesión y vocación, dijo, por lo que se mostró contenta de verse acompañada de un público sediento de escuchar y valorar la música de forma presencial, aunque por el semáforo naranja, el cupo fue realmente muy limitado, pues se ofreció en el patio de la casa de ensayos de la Estudiantina Guadalupana Potosina, agrupación con la cual interpretó bellos temas que gustaron al público, bajo la acertada dirección del Maestro César Cervantes Díaz de Sandi.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Algunas de las canciones que pudimos disfrutar fueron: “Love's Theme” de Barry White, “Con los años que me quedan” de Gloria Estefan, “Una mañana” de José José, “I have nothing” de Whitney Houston, “Don't stop till get it enough” de Michael Jackson, “Take on me de A-ha”, “Can't take my eyes off you de Boys Town Gang”, “Despacito”, de Luis Fonsi, “September de Earth Wind and Fire”, “How Deep is your love?”, entre otras que conmocionaron a los asistentes.

Los temas que interpretó con la Estudiantina Guadalupana Potosina: “Motivos”, “Si nos dejan”, “Amémonos”.

Desde luego los aplausos no se hicieron esperar, por lo que la Violinista Fátima Hernández agradeció al público su presencia y cooperación al comprar deliciosos antojitos mexicanos y postres que se vendió su familia para sacar fondos para su viaje, estancia y estudios en Amsterdam.

