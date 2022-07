El conversatorio sobre el libro “Un solo mar” en la Biblioteca Central del Estado se ofrecerá este Viernes 8 de Julio a las 19:30 horas, entrada libre.

Se invita al público en general a participar en el conversatorio sobre el libro “Un solo mar” y oficio de la escritura, con la participación de Marycarmen Aparicio y la Anette Ocaña.

Esta actividad, se enmarca dentro de la política cultural de la actual administración estatal, para la cual la cultura es incluyente y democrática, pero sobre todo preventiva, y que forma parte importante del trabajo integral que se está haciendo para recuperar la paz y la tranquilidad.

En este volumen, autoría de la narradora potosina Marycarmen Aparicio, los personajes oscilan entre la desolación y el deber, el reconocimiento del otro y la duda constante sobre la plenitud de la vida en compañía, de ahí se desprende el siguiente fragmento “Desde hace unos minutos el bebé llora sobre la cama, pero no puedo moverme. Sé que busca alimento, que necesita comer, pero mi cuerpo está tan afligido que retraso mis movimientos para atenderle. Esta parte no me la contó nadie, la del dolor, la de la carne molida en mis pezones, la del vacío. ¿Por qué la felicidad no ha inundado la vida? El llanto llena la habitación”

Marycarmen Aparicio es coautora en la antología Luna Nueva sobre Babel (2001). Colaboradora en la obra de teatro Diógenes, Objetos Narrantes detrás de la puerta (2016). Cuenta con estudios de maestría en Estudios Humanísticos con especialidad en literatura por el ITESM (2019). Actualmente trabaja en un proyecto de cuentos cortos sobre las cosas ocurridas durante la pandemia de COVID 19.

Annette Ocaña Alejo es Licenciada en Psicología por parte de la UASLP y Maestra en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la misma universidad. Trabajó como maestra en una organización civil en apoyo educativo a niños/as y adolescentes con la condición del espectro autista del 2017 al 2019, actualmente realiza la práctica clínica en el consultorio privado y en una clínica de rehabilitación en San Luis Potosí.