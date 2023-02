Último fin de semana de la exposición internacional "The day i saw you", en el Carrington

Con una afluencia por encima de los 6 mil visitantes, este fin de semana concluye la exposición internacional The day I saw you. Retratos de la Colección Fundación AMMA, conformada por obras de artistas internacionales consagrados y emergentes como André Butzer, Gottfried Helnwein, Hernan Bas, Su En Wong, entre otros, alojada en el Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí, como parte de las acciones encaminadas a la promoción artística y cultural puestas en marcha por la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí.

The Day I Saw You es una exposición colectiva, que forma parte de la colección de la Fundación Amparo y Manuel (AMMA), que reúne una selección de obras que abordan temas como la vida cotidiana, las experiencias y la subjetividad de las personas, plasmadas a través de distintas disciplinas artísticas como pinturas, esculturas y textiles, creados por artistas de diferentes partes del mundo.

The Day I Saw You muestra al público una variedad de representaciones del retrato, uno de los temas más recurrentes en la historia del arte. El rostro, el cuerpo y la mirada simbolizan aquello que une al ser humano más allá de las fronteras.

La exposición concluye su permanencia en este recinto cultural potosino el próximo domingo 19 de febrero, por lo que se hace extensiva la invitación al público para visitarla en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Acceso general: $55.00. Boletos disponibles en www.leonoracarringtonmuseo.org/boletaje o directamente en taquilla. Más información a través de las redes sociales del Centro de las Artes de San Luis Potosí y del Museo Leonora Carrington.

