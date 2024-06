The Tones presentará "Cantos gregorianos y no tan gregorianos" en el Museo Federico Silva

La agrupación The Tones se estará presentando este viernes 21 de junio en punto de las 19:30 horas en las instalaciones del Museo Federico Silva, para ofrecer su concierto denominado “Excélsior: cantos gregorianos y no tan gregorianos”, mismo que contará con entrada libre para todo el público que desee asistir.

The Tones se denomina como un ensamble "supuestamente masculino", grupo que es dirigido por el maestro Homar Sánchez Díaz y miembros del coro Vuela Alto, que harán una velada placentera e inolvidable para todos los presentes.

En el concierto se hará una exploración por las capacidades de la voz masculina, a través de la interpretación de repertorios contemporáneos de alta exigencia vocal y de música antigua y del mundo.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Homar Sánchez señala que este concierto es un viaje musical sobre la música vocal a cappella a través del tiempo y las culturas, comenzando con cantos gregorianos que comenzaron la tradición musical del occidente y sobre cómo se fueron desarrollando hasta la música que tenemos hoy en día.

Además, que promete que Excélsior es un concierto relajado y divertido que busca enseñar a través de la música y el histrionismo de sus miembros los orígenes de la música que conocemos todos.

La agrupación The Tones está dirigida por el Mtro. Homar Sánchez, The Tone mayor, mientras que los miembros del coro Vuela Alto mejor conocidos como The tone-citos son: Miguel Rentería, Contratenor/Tenor; Darío González Tenor; Arturo Gaytán, Tenor.