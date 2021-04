Se ofrecerá una charla virtual dirigida por la Creadora Escénica Susana Romo, titulada: “Territorios del primer encuentro (crear para los primeros años)”, como parte del ciclo “La creación teatral en sus diversas formas”, que se llevará a cabo en vivo mediante la página de Facebook del Instituto Potosino de Bellas Artes este miércoles 28 de abril a las 11:00 horas.

Para esta actividad el público interesado no necesitará registrarse previamente; la plática se mantendrá disponible en la plataforma para consulta posterior.

La ponente es Creadora Escénica y Licenciada en Ciencias de la Comunicación con 25 años de experiencia profesional, es Directora General del Festival Internacional de Teatro para los Primeros Años, que este 2020 cumplió su quinta edición. Durante 2018, participó en la sección Open Window del evento “Visioni di futuro, Visioni di teatro, International Festival of Theatre and Culture for the early childhood” que se lleva a cabo en Italia.

En el 2016, funda junto a la Compañía México - Argentina Teatro al Vacío, el Colectivo Teatro Espiral de Ensenada y Aranwa de Chile, la Red Latinoamericana de Creación Escénica para los Primeros Años, que tiene como objetivo principal la difusión del teatro y los derechos culturales de la primera infancia. En 2015, Susana es nombrada Tutora del Primer Práctica de vuelo con especialidad en Teatro para Niños y Jóvenes, organizado por el INBAL México. Susana Romo, es especialista en Teatro para jóvenes audiencias y dirige, junto a Fausto Ramírez, la compañía “A la Deriva Teatro” S.C.

Se les invita a visitar las redes digitales donde se anuncian de manera continua los distintos eventos y servicios culturales que el IPBA ofrece: Facebook y YouTube “Instituto Potosino de Bellas Artes”, Twitter “@IPBASLP”, Instagram “@IPBASLP_” y Spotify “IPBA SLP” www.institutopotosinodebellasartes.com