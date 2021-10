"Isla Elefante" abrirá el telón del Festival Kuitólil

Con la puesta en escena “Isla elefante”, de la compañía veracruzana Nosotros, ustedes y ellos, este Viernes 15 de octubre 2021, en punto de las 17:00 h., dará inicio la tercera edición del Festival Kuitólil, un punto de encuentro. Teatro para niños, niñas, jóvenes y muy jóvenes audiencias que, del 15 de octubre al 06 de noviembre presentará al público una diversa programación teatral que podrá ser disfrutada en formato presencial y a distancia, a través de la página oficial del Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí.

Isla Elefante es el punto más boreal de la Antártida, pero el lugar más frío sobre la Tierra. Sus habitantes viven en cabañas aisladas y no tienen mascotas, no se escuchan conversaciones en la calle y el sol no sale nunca. Un día, la visita de un pequeño ratón (casi imaginario) hace que cinco de esas personas solitarias decidan emprender el viaje para llegar a Kokkola, el lugar donde las gaviotas vuelan por el cielo y el sol sale todos los días. Así que aquellos cinco habitantes buscan atravesar la isla, escalar montañas, saltar abismos, volar sobre los cielos y navegar las aguas combatiendo las terribles olas, todo con tal de llegar a Kokkola y descubrir que lo único que necesitaban para lograrlo era trabajar en equipo y creer en ellos mismos.

Un juego a partir de la improvisación y el teatro gestual son los elementos que conforman Isla Elefante, puesta en escena que cuenta con la dramaturgia y dirección de Lucila Castillo, y que ha participado en diversos festivales en la República Mexicana. La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Daniela Abella, Edgar Ponce, Beatriz Toss, Violeta Magaña y José Goro; el diseño de iluminación es de Sandy Deseano, la musicalización de Manuel Monforte, la caracterización de Tania Selene Ruso y el diseño de vestuario de Lucila Castillo.

La obra se presentará en el Teatro Polivalente del Ceart San Luis, cupo limitado. La programación completa y los boletos de acceso para las funciones presenciales se encuentran disponibles de manera gratuita en el sitio www.teatropolivalenteceart.mx donde también será posible obtener los accesos para las funciones virtuales del festival. Mayores informes a través de las plataformas digitales en Facebook, Twitter e Instagram del Teatro Polivalente y el Centro de las Artes.