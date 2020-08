Crisanta Gómez invita a ver ”La Avestruz” una comedia para reír a carcajadas

La talentosa y carismática actriz Crisanta Gómez, se mostró multifacética en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis” e indicó que es muy importante no dejar morir el teatro, “éste no puede dejarse caer, se tiene que seguir trabajando arduamente para no perecer, aunque sí es muy importante innovar, crear, estar en constante crecimiento, y que todos los trabajadores del teatro demos lo mejor de sí mismos en nuestras producciones y nos entreguemos de lleno en el escenario, comprometidos siempre con nuestros trabajo, como lo debe estar cualquier ciudadano”.

La pandemia del Covid-19 no puede vencernos, hemos superado muchísimas pruebas a través de la historia y nuestro país no puede quedarse cruzado de brazos, esperando a que se le resuelvan los problemas. Al contrario, es tiempo de trabajar arduamente, de entregarnos cada quien –desde su trinchera—a su trabajo, cumpliendo cabal y honestamente con las responsabilidades que a cada uno nos corresponde cumplir, porque esto es un esfuerzo conjunto, no de uno solo o de unos cuántos. Dijo la actriz a su periódico “El Sol de San Luis”.

“Una pandemia no puede vencernos, al contrario, nos debe hacer más fuertes, y México es fuerte, a través de los siglos ha pasado muchas desgracias y adversidades y se ha levantado, ahora también se puede, siempre se podrá, siempre y cuando todos unidos, sin politiquerías y sin perder el tiempo, trabajemos desde el lugar que nos corresponde, sin malicia, sino con toda entrega para entregarnos al arte, a la cultura, a la diversidad que tiene nuestro país, que es muy rico precisamente en arte y cultura”.

Así lo dijo con gran énfasis, y con mucha seguridad en sí misma Crisanta Gómez, al decir que todos y cada uno de los mexicanos, nos debemos adaptar y trabajar conforme lo exigen las nuevas tecnologías y los cambios vertiginosos que ofrecen los avances tecnológicos, como es ver el teatro en casa, sin salir de ésta para cuidarnos unos a otros y no incrementar más los contagios”.

“El Teatro no puede ni debe morir ni caer en declive, al contrario, también en casa puede disfrutarse y hay que aprovechar la tecnología para apreciar y valorar el buen teatro”.

”La Avestruz” una interesante y reflexiva comedia que te hará reír a carcajadas

Después de una exitosa temporada en La Teatrería, Crisanta Gómez encarnará de nuevo a Regina, en el monólogo “La Avestruz”, en una única función, este 22 de agosto a las 20:00 horas.

La Avestruz es la primera producción de Ramses López, Director General de PinPoint Comunicación en conjunto con Berny Orozco; quienes en medio de este encierro han decidido llevar risas a cada hogar que se conecte el 22 de agosto.

La Avestruz cuenta la historia de Regina quien no cree en el amor y su mejor amiga le ha pedido ser dama de honor en su boda, llevándosela a probar un horrendo vestido que no le cierra y se le atora. Antes de salir del probador, Regina deberá evaluar cómo llegó a ese punto de su vida para solucionar sus problemas, o al menos no empeorarlos.

Para Crisanta Gómez “En pocas palabras... La Avestruz significa un reto, pasión, un regalo en mi carrera. Me divierto más cada vez que tengo la oportunidad de interpretar a Regina y poder contar su historia; además de reflexionar y crecer con ella en cada función.

Saúl Campos, dramaturgo de La Avestruz escribió esta obra basada en la idea de que muchas veces las personas nos encerramos en nuestra cabeza pensando en mil cosas antes de ver que la respuesta a nuestro problema siempre ha estado frente a nosotros, y esa idea la aplicó a la historia de una persona con cosas pendientes por resolver, que es forzada por las circunstancias a sacar todo de un jalón y de la manera más cómica posible.

La dirección y propuesta de nuevo lenguaje es de Cesar Enriquez, quien también ya presentó con gran éxito su espectáculo La Prietty Guoman. La Avestruz se presentará vía streaming el 22 de agosto a las 20:00 h en una única función, y los boletos ya estan a la venta por La Teatrería.