Teatro Polivalente estrenará "El museo de los sin recuerdos" y "Fracaso"

El Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí, a través del programa #VivoElArte, acciones escénicas desde casa, llevará a cabo el estreno de EL MUSEO DE LOS SIN RECUERDOS, este sábado 28 de noviembre de 2020, y FRACASO el próximo sábado 05 de diciembre, ambos trabajos audiovisuales del reconocido actor, dramaturgo y director de escena Juan Carlos Vives.

Dos tele/obras, cuatro actores, un dramaturgo/director con aliento teatrero y mucho amor es lo que podemos esperar de estas nuevas producciones creadas, ensayadas y desarrolladas desde la virtualidad y que encontraron el hogar perfecto en el Teatro Polivalente del CEART San Luis. La obras, creadas en el espíritu teatral y realizadas con ese ímpetu, pero llevadas a un formato grabado, se presentarán por única ocasión y podrán ser vistas por un público de habla hispana alrededor del mundo, gracias a la infraestructura y visión del Teatro Polivante, que vio la oportunidad de reinventarse y potencializar el talento nacional en este periodo pandémico.

“EL MUSEO DE LOS SIN RECUERDOS”

Aborda la problemática de un hombre que visita un recinto virtual donde su propia vida es exhibida en cuadros pictóricos digitales que cobran vida ante su asombro y estupor, incluyendo aquellos tiempos donde él se encontraba aún en el vientre materno. Estamos frente a un desopilante espectáculo que explora las posibilidades digitales de encontrarte con uno mismo, algo que nos resulta bastante afín, más durante esta pandemia.

“FRACASO”

Plantea seis personajes femeninos, muy distintas pero siempre conectadas, interpretadas sólo por dos estupendas actrices, que viven tres divertidas situaciones, diferentes pero íntimamente relacionadas. Primera, perder la batalla ante uno mismo. Segunda, caer sin pena ni gloria ante el otro. Y tercera, malograr cualquier proyecto ante la sociedad. Enfrentar gozosamente cualquier fracaso siempre nos orilla a explorar la posibilidad de padecer el éxito.

“Estamos haciendo televisión empleando la misma pasión con la que construímos el teatro. No me peleo con la tecnología, ni creo que nos ha deshumanizado del todo. No hay que perder de vista que son nuestras propias decisiones aquellas que nos construyen día con día, o que terminan por destruirnos”, comenta Juan Carlos Vives. “Estamos en medio de una debastadora crisis mundial, es decir, en el mejor momento posible para abordar esas pregunta que siempre nos quisimos formular, pero que la inercia ciega y el trajín impetuoso nos lo impedían”, concluye.

EL MUSEO DE LOS SIN RECUERDOS se transmitirá por única ocasión este sábado 28 de noviembre 2020 y FRACASO el próximo 05 de diciembre, ambas a las 19:00 horas [GMT-5].

