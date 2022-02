Talleres para artistas escénicos en el CEARTSLP

Se invita a participar en los talleres que se llevarán a cabo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, del 21 al 24 de febrero próximos; iniciando con el taller “Vibraciones”, que el CEART San Luis ofrecerá con Montréal Danse, como parte de la residencia de creación artística All in All, y se ofrecerán sin costo a artistas, bailarines, bailarinas, performers, profesionales, no profesionales y personas aficionadas, bajo la instrucción de los creadores escénicos Benoît Lechambre y Ricardo Rubio.

Durante este taller los y las participantes trabajarán en el perfeccionamiento de técnicas en torno a la resonancia y el sonido encuerpados, y explorarán su respuesta a la memoria colectiva.

Al abrir el diálogo entre las funciones internas y externas de la fisicalidad, Benoît Lechambre y Ricardo Rubio ofrecerán a los y las participantes un espacio ritual donde pueden renovar su conexión interna para afectar la coreografía y el magnetismo.

Su desarrollo será del lunes 21 al miércoles 23 de febrero 2022, en horario de 17:00 a 20:00 h., en la Sala 3 del área de Artes Escénicas del Ceart San Luis.

Enmarcado en este mismo proyecto, del 24 al 26 de febrero, Rachel Harris y Benoît Lechambre impartirán el taller “Aros” (hula hoops), dirigido igualmente a artistas, bailarines, bailarinas, performers, profesionales, no profesionales y personas aficionadas, quienes descubrirán los estados interiores inducidos por el trabajo con aros y en resonancia con el entorno. Al crear arquitecturas corporales en complicidad con los aros, se entrecruzarán los ritos, la interdependencia, los ritmos y la recepción. Este se llevará a cabo el jueves 24 y viernes 25, de 17 a 20:00 h., y el sábado 26, de 12:00 a 15:00 h. en la sala 3 del área de Artes Escénicas del Ceart San Luis.

Para participar en cualquiera de estos talleres es necesario realizar la inscripción previa, sin costo, en la oficina de servicios escolares del Ceart San Luis. Mayores informes al 444 1 37 41 00 ext.1014 y a través del correo electrónico maguilar.ceartslp@gmail.com o bien mediante las redes sociales oficiales del Ceart San Luis, en Facebook, Twitter e Instagram.