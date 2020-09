Sí hay FENAL, "Nos leemos desde casa", lema de esta edición

Bajo el lema: “Sí hay FENAL, nos leemos desde casa” la edición especial 2020 de la Feria Nacional del Libro de León arranca el 30 de septiembre con su formato en línea; el amplio programa editorial integra una serie de conferencias magistrales con la participación de plumas de renombre a nivel internacional.

El Instituto Cultural de León a través de la plataforma www.fenal.mx y la aplicación Fenal 31, presenta a los escritores: Rosa Montero, Gioconda Belli, J.M.G. Le Clézio, Henry Jenkins y Etgar Keret, como parte de su programación estelar.

La autora nicaragüense Gioconda Belli dará inició a esta serie de conferencias magistrales el miércoles 30 de septiembre en punto de las 15:00 horas. Durante esta participación, la poetisa y novelista presentará y compartirá con los lectores los detalles de su obra Las fiebres de la memoria, una historia de amor, misterio y aventura que plantea el reto de reinventarse una identidad y aceptar una segunda oportunidad. Desde muy joven, la escritora ha participado activamente en política, uno de los temas fundamentales integrados en su obra, así como el de lo femenino.

Belli es una de las escritoras latinoamericanas más leídas en América y Europa, entre sus creaciones se encuentran los libros de poemas Sobre la grama y Línea de fuego, así como las novelas La mujer habitada y El infinito en la palma de la mano; obra por la que ha cosechado diversos premios como el de poesía Mariano Fiallos Gil, Casa de las Américas de Poesía, el Anna Seghers, el Biblioteca Breve y el Sor Juana Inés de la Cruz.

Etgar Keret es un escritor israelí definido como el máximo exponente de la narrativa moderna en su idioma. Sus libros, en su mayoría cuentos, han sido best sellers en Israel y elogiados por la crítica internacional; sin embargo, también ha escrito novela, guiones de películas, poesía, cómics y obras de teatro. La obra del también profesor de literatura hebrea ha sido traducida al español, inglés, francés, italiano, alemán, ruso, sueco y noruego; y muchos de sus escritos han sido publicados en The New York Times, Le Monde, The New Yorker, The Guardian y The Paris Review.

Su segundo libro de cuentos Extrañando a Kissinger, fue nombrado uno de los 50 libros israelíes más importantes de todos los tiempos; y con la colección de cuentos Una falla en el borde de la galaxia, recibió el Premio Sapir, el premio literario más prestigioso de su país. Además, ha recibido en diversas ocasiones el Premio Platino de la Asociación de Editores de Libros, el Premio del Primer Ministro y el Premio Charles Bronfman por su trabajo a través de una vision humanitaria judía inspiradora. Keret participará en la Fenal 31 el jueves 01 de octubre en punto de las 12:00 horas.

El premio Nobel de Literatura J.M.G. Le Clézio, estará en fenal.mx el viernes 02 de octubre. Este viajero logró la fama en el mundo de la literatura con El atestado, su primer libro por el que, además, recibió el premio Renaudot, el más importante en las letras francesas. Ha escrito más de 40 novelas, además de ensayos, relatos, cuentos, biografías, artículos y prólogos. Su literatura distingue dos etapas, la primera a través de temas como el lenguaje y la escritura, y una posterior con una escritura más personal y serena.

Entre las obras de este autor francés se encuentran: La cuarentena, El diluvio, Viajes del otro lado, El africano, Mondo y otras historias, Desierto, El buscador de oro, El pez dorado, Revoluciones y Urania; que, además del Nobel, lo han hecho merecedor del premio Paul Morand y elegido por los lectores de la revista francesa Lire, en 1994, como el mejor escritor francés vivo. La participación de Le Clézio será presentada y acompañada por Jean Meyer, historiador mexicano de origen francés, miembro de la Academia Mexicana de Historia y miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua.

El reconocido docente e investigador estadounidense Henry Jenkins brindará una de las conferencias magistrales de Fenal 31. Este estudioso de la cultura popular, es profesor titular de comunicación, periodismo, artes cinematográficas y educación en la Universidad del Sur de California. Ha escrito y editado más de una veintena de libros sobre medios y cultura popular, entre ellos: Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación; Cultura Transmedia: La creación de contenido y valor en una cultura en red; Piratas de textos: Fans, cultura participativa y televisión; Fans, blogueros y videojuegos: La cultura de la colaboración.

Fue ganador del premio Peter de Florez por su labor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), creando una innovadora agenda de investigación en una época de cambios fundamentales en la comunicación, el periodismo y el entretenimiento.

Rosa Montero concluirá la serie de conferencias magistrales de la edición virtual de la Fenal 31, donde además presentará su más reciente novela La buena suerte. La periodista y escritora madrileña ha sido redactora exclusiva del diario El País desde 1976, labor periodística que le ha valido el Premio Mundo de Entrevistas, Premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios, y Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional.

Su obra está traducida a más de 20 idiomas, entre las que se encuentran las novelas: Crónica del desamor, Temblor, La hija del caníbal, La loca de la casa, Historia del rey transparente, Instrucciones para salvar el mundo, Lágrimas en la lluvia y La ridícula idea de no volver a verte, entre muchas otras; por lo que ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Primavera de Novela, Premio Qué Leer, el Grinzane Cavour, Roman Primeur, Premio de la Crítica de Madrid y reconocida con el Premio Nacional de las Letras Españolas por su trayectoria novelística, periodística y ensayística.

Ya puedes registrarte a través de la plataforma www.fenal.mx para comenzar a involucrarte con la experiencia que Fenal ha preparado a través de las herramientas digitales, permitiendo mantener este acercamiento entre lectores y escritores.

Les invitamos a seguir las redes del ICL y de la Fenal para conocer los detalles de su edición especial; Facebook: Instituto Cultural de León y Fenal Oficial; Twitter e Instagram: @CulturaLeon y @FenalMX; así como el uso de los hashtags: #SíHayFenal y #NosLeemosDesdeCasa.

Conferencias magistrales

Miércoles 30 septiembre, 15:00 horas.

Gioconda Belli

Jueves 01 octubre, 12:00 horas.

Etgar Keret

Viernes 02 octubre, 11:00 horas.

J.M.G. Le Clézio

Presenta: Jean Meyer

Sábado 03 octubre, 17:00 horas

Henry Jenkins

Presenta: Héctor Gómez Vargas

Domingo 04 octubre, 13:00 horas

Rosa Montero