Se presentó el libro "Los Derechos de Acceso a la Justicia de los pueblos Originarios"

Se presentó la noche del viernes 09 de febrero en el Museo del Ferrocarril de San Luis Potosí, "Jesús García Corona" el libro “Los Derechos de Acceso a la Justicia a través de la Jurisdicción del Estado y de Consulta, de los pueblos Originarios y personas Indígenas, su trasgresión por las autoridades de San Luis Potosí”, de la autoría del licenciado Ramón Sandoval Hernández, Magistrado en retiro de la sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.

En la presentación hablaron el Magistrado en Retiro Ramón Sandoval, Magistrado en Retiro Zeferino Esquerra, Magistrado en Retiro Manuel Bravo y Lic. Ramón Reyna, quienes indicaron que es preciso, justo y necesario que se vele por los Derechos de acceso a la justicia de nuestros pueblos originarios y personas indígenas, porque ellos sufren despojo y todo tipo de injusticias que van contra su dignidad como seres humanos que son.

Señalaron: “Es indignante y vergonzoso que los legisladores nada más los visiten cada que hay campañas electorales y “les prometen la luna, el cielo y las estrellas” y abogar por ellos, mientras están en campaña y luego se desaparecen, nunca más los vuelven a ver, los dejan en el olvido y en la vil miseria, porque sólo queda “en tristes promesas”, lo cual no es justo, se burlan de ellos”.

“Es verdaderamente lamentable que hayan pasado tres legislaturas y nadie los defienda, porque no hay justicia para ellos, son despojados de la forma más indignante que se pueda ver y no hay quien los oriente, los apoye y les haga justicia, no es justo”, dijeron los exponentes.

Indicó el autor del libro, el magistrado Ramón Sandoval Hernández, Magistrado en retiro de la sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, que él tuvo un acercamiento muy directo con los pueblos originarios y con personas indígenas para que las autoridades los apoyaran, pero dijo: “Ni el gobierno municipal, estatal y federal los auxiliaron, nadie acudió a apoyarlos cuando fueron despojados de sus bienes, de sus tierras, de sus casas, lo cual es vergonzoso e indignante”.

“No podemos cerrar los ojos y cruzar los brazos ante estas personas que necesitan de nuestro apoyo y ayuda, las autoridades deben comprometerse seriamente para impulsar el desarrollo de nuestros pueblos indígenas, para que sus comunidades crezcan en todos los aspectos y tengan una vida digna, no los podemos dejar aislados, marginados, no deben estar olvidados de ningunos de los tres niveles de gobierno, porque son seres humanos igual que todos y por consiguiente, sus derechos deben ser iguales a los de nosotros”.

Indicó el autor del libro que en cada capítulo narra las innumerables problemáticas a las que se enfrentan nuestros pueblos originarios, y muchos otros a los que ya no se les apoya para que perdure hasta la actualidad su lengua materna, como la pame, tének y náhualt.

Es preciso rescatar nuestras lenguas indígenas y ayudarlos en su defensa, todos estamos obligados a velar por su seguridad, porque no deben hacérseles más injusticias.