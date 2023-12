Se disfrutó del magnífico espectáculo navideño que ofrecieron "Los Carolers"

"Los Carolers" es un espectáculo navideño que dejó fascinadas a las familias potosinas quienes disfrutaron de unos villancicos hermosos y de las voces angelicales de extraordinarios intérpretes, entre hombres y mujeres que demostraron su gran profesionalismo, talento, disciplina, pasión y amor por el canto.

Cortesía | Los Carolers

El repertorio que se disfrutó fue el siguiente:

1.- "Dicha en la tierra"

2.- "La primera Navidad"

3.- "Let it snow"

4.- "Blanca Navidad"

5.- "Santa Claus llegó a la ciudad"

6.- "Alegres de corazón"

7.- "Have yourself a Merry little Christmas"

8.- "Niño del tambor"

9.- "Jingle bell rock"

10.- "Noche de Paz"

11.- "Noche Santa"

12.- "Ven a cantar"

Cortesía | Los Carolers

Los Carolers es un espectáculo navideño producido por "Actos Soluciones Escénicas" con la participación de "Voces Baumhaus".

"Más que un simple concierto, queremos compartir una experiencia musical de manera íntima,cantando como los coros tradicionales que van de puerta en puerta y son bastante populares en los países anglosajones".

Así lo señalaron en entrevista con "El Sol de San Luis" y agregaron:

"Le ofrecemos al público una gran experiencia navideña armoniosa y única, inolvidable, con un repertorio que incluye villancicos tradicionales, canciones clásicas navideñas, así como éxitos populares de la temporada en español e inglés".

"Planeado para agradar a todo tipo de públicos. Además, nuestros vestuarios harán que sus invitados o espectadores se sientan como en un cuento navideño".

Cortesía | Los Carolers

"Nuestros vestuarios están inspirados en el Londres de la época victoriana, escenario del clásico literario Un cuento de Navidad (A Christmas Carol) de Charles Dickens".

"Sus formas y colores nos remontarán a lo más tradicional de la navidad, mientras que el repertorio, con ritmo y melodías contemporáneas nos llenarán de alegría y diversión".

"Esta combinación de elementos hace de Los Carolers un espectáculo familiar, íntimo, único e inolvidable".

Cabe señalar que la Secretaría de Cultura trajo a las plazas del Centro Histórico a los Caroles en esta temporada navideña.