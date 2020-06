Recomendaciones de películas desde el Museo del Ferrocarrill

Como parte del Programa Estación en Casa del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, para esta semana del 4 al 8 de junio se están presentando los Contenidos Virtuales de la Exposición titulada: Vagón de la Ciencia.

Dentro de las secciones del programa Estación en Casa, se encuentran las “Recomendaciones de Películas” que en esta ocasión serán 7 películas clásicas para el público aficionado del ferrocarril, con viajes a través de la fantasía, la realidad, y la ficción buscando otorgar diferentes visiones de cada uno de los directores de su forma de ver el ferrocarril y su impacto en el mundo.

Las diferentes películas se estarán promocionando todos los días a las 19:00 h, con recomendaciones y compartiendo los links para que puedan disfrutar en su mayoría de las películas completas o su tráiler, a través de la plataforma de Facebook: museodelferrocarrilslp.

El tren fantasma

Una de las primeras películas del género de acción mexicana, dirigida por Gabriel García Moreno en 1926 y protagonizada por Carlos Villatoro y Clarita Ibáñez, siendo filmada en la ciudad de Orizaba, Veracruz. La película se mantuvo perdida por varios años, hasta que logró ser restaurada por historiadores de la Cineteca Nacional en el año 2002.

El tren fantasma es una película de entretenimiento y acción acerca de una rivalidad amorosa y las fechorías que cometen unos salteadores de trenes que tienen asolada a la región.

El maquinista de la General

Es una película muda estadounidense de 1926 del género de comedia protagonizada y producida por Buster Keaton, quien también la codirigió con Clyde Bruckman. La película está basada en un hecho real sucedido en 1862 durante la Guerra Civil, la llamada gran persecución en locomotora y adaptada del libro de William Pittenger, Daring and Suffering: A History of the Great Railway Adventure.

Railroad adventure 1930 Danger Lights

Película de catástrofes y trenes, producción de estudio de 1930. Danger Lights es una película dramática estadounidense Pre-Code de 1930, dirigida por George B. Seitz , a partir de un guión de James Ashmore Creelman. La película fue la primera que se filmó en el nuevo Proceso de Visión Natural Spoor-Berggren.

El tren mongol 1929

Episodio Ruso que expone la diferencia de clases entre oprimidos y opresores, con un tren como protagonista, Magistral lección de montaje cinematográfico. Con Sergei Minin, Igor Cherniak e I. Arbenin.

The Iron Horse

El caballo de hierro (título original en inglés: The Iron Horse). Es una película muda estadounidense de 1924 adscrita al género del western y dirigida por John Ford. Está basada en una historia original de Charles Kenyon y John Russell con guion del primero, fue producida por Fox Film Corporation y protagonizada en sus principales papeles por George O'Brien y Madge Bellamy.

Asalto al tren pelham 123

La película es una adaptación de la novela de Morton Freedgood (bajo el pseudónimo de John Godey) y un remake de la primera adaptación al cine de 1974.

Snowpiercer

La producción está basada en la novela gráfica francesa de Jacques Lob, Benjamin Legrand y Jean-Marc Rochette: Le Transperceneige En 2014, un intento de contrarrestar el calentamiento global a través de la ingeniería climática es contraproducente, causando una edad de hielo y extinguiendo casi toda la vida. Los únicos supervivientes humanos están en el Snowpiercer, un tren masivo que viaja en una pista circunavacional creada por el magnate del transporte e inventor, Wilford.