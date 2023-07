Ramiro Castillo Mancilla presenta su más reciente novela: “La soledad de Honorio”

En entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis ” el novelita potosino Ramiro Castillo Mancilla nos habla de su más reciente novela titulada: “La soledad de Honorio”

” el novelita potosino Ramiro Castillo Mancilla nos habla de su más reciente novela titulada: “La soledad de Honorio” El personaje de mi novela busca una comunicación superior consigo mismo, un ideal autárquico. Decepcionado de una sociedad materialista en decadencia, dijo el reconocido escritor

Vivimos en una sociedad en la que todo se compra y se busca la felicidad donde no la van a encontrar, pues ésta no está en los medios tangibles, y por ello, mi personaje renuncia, a los convencionalismos de una sociedad perecedera y sin brújula y se va a vivir a la montaña

En entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis” el novelita potosino Ramiro Castillo Mancilla nos habla de su más reciente novela titulada: “La soledad de Honorio”. El personaje de mi novela busca una comunicación superior consigo mismo, un ideal autárquico. Decepcionado de una sociedad materialista en decadencia, dijo el reconocido escritor.

Vivimos en una sociedad en la que todo se compra y se busca la felicidad donde no la van a encontrar, pues ésta no está en los medios tangibles, y por ello, mi personaje renuncia, a los convencionalismos de una sociedad perecedera y sin brújula y se va a vivir a la montaña, señaló el prolífico autor de 14 novelas.

Nacido en la comunidad de Nogalitos de la Cruz, municipio de Armadillo de los Infante. Sobre su más reciente novela titulada “La soledad de Honorio”, nos dijo el reconocido escritor.

cortesía novelista Ramiro Castillo Mancilla

¿Por qué ese título?

Porque allá en mi precaria niñez, en la primaria, tuve un maestro llamado Honorio, y ese nombre significa honorable, honrado. Además, hubo tres Pontífices llamados así y algunas personas que conozco con ese nombre son íntegras, admirables y respetables.

¿Por qué el tema de la soledad?

Porque Honorio busca una comunicación superior consigo mismo, un ideal autárquico. Decepcionado de una sociedad materialista en decadencia, en la que todo se compra y donde se busca la felicidad donde no la van a encontrar, pues ésta no está en los medios tangibles, y por ello renuncia a los convencionalismos de una sociedad perecedera y sin brújula y se va a vivir a la montaña.

cortesía novelista Ramiro Castillo Mancilla

¿Cuál es el tema central de la novela y cuál es el mensaje?

Honorio busca la espiritualidad dentro de la filosofía, porque después de estudiar en un seminario su vacío interior persistía y las “Verdades Eternas” no lograron detenerlo, ya que su carácter rebelde buscaba espontaneidad. Se puso a indagar en los libros de los grandes maestros del pensamiento, que hacen de la filosofía un consuelo, una esperanza y en ella creyó encontrar lo que buscaba. Se persuadió de que ahí las preguntas eran contestadas por otras preguntas, y que no había imposiciones de afirmaciones o negaciones; sino sólo conceptos abstractos, para que cada quien sacara las conclusiones que quisiera y así sucesivamente, originando que su mente se abriera y por añadidura se conociera a sí mismo.

Dentro de lo posible se liberó de la libertad de la razón, y descubrió por sí mismo que la verdadera felicidad está en la unidad con la naturaleza.

Y después de duras luchas consigo mismo, por fin logró sacar su espíritu de su área de confort y al hacerlo se le calló la venda de los ojos y se dio cuenta que el mundo es pura ilusión, y que si no lo veía o no lo palpaba no existía. Que estaba fuera del tiempo, y el tiempo solo existía en la mente del que lo percibía. Finalmente logró disfrutar de esa preciosa beatitud, que es el bien más preciado de éste mundo, de la que hablan los Evangelios y a la que han llegado los Santos y sabios de todos los tiempos.

La obra también tiene su lado novelesco con las vicisitudes de Honorio para liberarse de su familia, que lo consideran un loco, y un día encuentran su cueva en cenizas.

cortesía novelista Ramiro Castillo Mancilla

Hombre de profundas reflexiones:

La verdad que está en cada uno de nosotros, y se puede encontrar llenado nuestra “Psique”, con lo que uno reamente sienta en lo más profundo de su ser. Honorio escaló sus altas cumbres, a base de penosos renunciaciones, hasta llegar al más alto nivel de conocimiento a que ha llegado la humanidad.

Apoyándose en la filosofía, pero otros hombres lo han logrado haciendo uso de las más absurdas supersticiones, ejercitándose en hacer lo contrario de lo que les pide su naturaleza. Por lo que se han liberado de las cadenas de la necesidad, y han vislumbrado la libertad de su naturaleza. Tal vez esa sea la más alta corona de laurel a la que han llegado los hombres que ven el mundo sub specie aeternitatis, y que uno se tiene que conformar solo con leer sus biografías, ante la imposibilidad de conocerlos personalmente, no sin sentir cierta envidia.

Al terminar la entrevista le preguntamos por su siguiente novela y dice que probablemente sea una en la que trate de rescatar parte de la cultura Pame, que tal parece que se está extinguiendo con la modernidad.

cortesía novelista Ramiro Castillo Mancilla

SOBRE EL NOVELISTA RAMIRO CASTILO MANCILLA

Ramiro Castillo Mancilla, es un novelista potosino nacido en la comunidad de Nogalitos de la Cruz, un 24 de marzo de 1956. Proviene de una familia numerosa de la cual fueron 15 hermanos. Desde niño se vio en la necesidad de trabajar vendiendo chicles y periódico para ayudar a solventar sus estudios (antes no había becas).

Desde la primaria fue un alumno sobresaliente. Al carecer de televisión en su familia se aficionó a la lectura de libros prestados. Con el tiempo se recibió de Ingeniero en el tecnológico Regional de San Luis Potosí, posteriormente ingresó a trabajar a la industria petrolera. Su vocación literaria fue descubierta por el educador potosino don Pascual Guillermo Gilbert Valero, (abogado de profesión), mediante un encuentro casual en la biblioteca de la universidad potosina.

Con el tiempo se mostró interesado en leer sus escritos hechos a mano, y que le sugirió que los transcribiera a máquina para entenderlos. Después lo exhortó a que leyera a conciencia “El Quijote de la Mancha” y que si lo memorizaba era mejor (a manera de broma). Y que si tenía talento escribiría buenas novelas. Hasta la fecha lo sigue asesorando y le ha prologado algunas de sus obras.

Actualmente cuenta con 14 novelas editadas y además lo ayudó a sortear las dificultades inherentes hasta convertirlo en miembro de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) a la que pertenece actualmente.

Fue galardonado en 2017 por la librería Porrúa con un premio nacional de novela corta con “Un huracán en el Golfo de México”. Su libro Génesis de un pueblo (Armadillo de los Infante), ha servido de base entre otros para promover al municipio a la categoría de pueblo mágico, que está en trámite.

cortesía novelista Ramiro Castillo Mancilla

Algunas de sus novelas son del género costumbrista, por lo cual ha sido identificado como un escritor retratista del campo mexicano; rescatando sus costumbres tangibles e intangibles, preservando la cultura que va desapareciendo paulatinamente debido a la globalización.

Su estado civil casado con Olivia Muñoz y padre de 3 hijos Ramiro, Alma y Leonel. Poco afecto a las redes sociales pues ni siquiera tiene Facebook, sus escritos son la antigua con letra manuscrita y con diccionario Larousse: su seudónimo “el solitario”.

Las novelas editadas son: Roxana y el Petromex, Un amor trágico, Añoranzas de un migrante mexicano, Un huracán en el Golfo de México, Sombras de un pueblo fantasma, El ermitaño, Un monje medieval, La muerte del coyote, Conversaciones en el panteón, Génesis de un pueblo (Armadillo de los Infante), Peones de hacienda y El espejismo del oro negro (Ciudad del Carmen) y ahora “La soledad de Honorio”, su última novela presentada en la Casa de la Cultura del Barrio de San Miguelito, por el Lic. Guillermo Gilbert Valero y el Ingeniero Eduardo Ramos Murillo, Director de “La Bohemia de San Luis”.

Agradece al señor Fernando López García, Director de la Casa de la Cultura del Barrio de San Miguelito, por la oportunidad de poder presentar su novela en dicha casa de barrio que promueve el arte y la cultura en todas sus dimensiones y para todas las edades.