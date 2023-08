Presentaron su trabajo artístico mediante charlas audiovisuales

Con gran éxito se realizó con éxito el showroom edición agosto, actividad que consiste en presentar charlas audiovisuales, teniendo como invitados a artistas que comienzan su carrera dentro del arte.

En esta ocasión se contó con la participación de artistas que trabajan la Fotografía, dibujo, ilustración, arte contemporáneo y cerámica.

Cortesía "Transitor"

Con un tiempo estimado de 20 minutos cada participante habló de su proceso creativo y compartió parte de su trabajo autoral. Alejandro Cadena, comenzó hablando de sus creaciones de arte contemporáneo, destacando objetos con referencias personales, así como la exploración y experimentación en la solución de su obra. Daniel Castillo, quien recientemente obtuvo mención honorífica en el concurso de artes visuales en el Festival Internacional de Danza Contemporánea "Lila López", compartió su fascinación por el dibujo y cómo ha evolucionado su soltura y manera de concebir el dibujo.

Por su parte Caro Quintanilla, realizadora audiovisual independiente describió parte de su trabajo como la búsqueda de “replantear las narrativas mediáticas y apostar por perspectivas y discursos dignos para todas las personas.

Cortesía "Transitor"

Su propuesta abarca una extensión de la expresión participativa y comunitaria para el registro de la mirada. Su charla abordó el documental el lazo emocional y sentimental entre las personas y el fotógrafo, creando lazos de memoria, abordando el humanismo del documental.

Por último Rosalinda Fuentes, diseñadora de moda, artista multidisciplinaria que abarca desde ilustración, acuarela, cerámica y grabado. Su obra abarca lo onírico, espacial, seres que llegan de algún mundo y se logra una mezcla entre lo espiritual, el arte pop y el trazo propio.

Cortesía "Transitor"

Al final brindó algunos consejos a los asistentes: “Algunas veces comenzar el proceso creativo puede ser difícil, nos enfrentamos con bloqueos… Comienza a crear con libertad, busca conceptos simples, el arte no tiene que ser compleja, déjate guiar por tu proceso, no te presiones por tener un resultado rápido, el proceso te dará la inspiración, mantente creativo, no hay límites".

El showroom fue presentado por Transitor, proyecto dedicado a la gestión del arte contemporáneo, bajo la dirección y gestión del artista Rolando Dimas, esta edición tuvo como sede "Arte Índigo", espacio dedicado a la educación artística.