Preparan concierto Guitarist Tour 2024 “The Beatles”

El guitarrista Ricardo Salinas se estará presentando el próximo viernes 11 de octubre a las 19:00 horas con el concierto Magical Guitarist Tour 2024 “The Beatles”, que tendrá como sede el Museo “Francisco Cossío”, en homenaje a una de las bandas más legendarias de todos los tiempos y que influyó en la transformación de la música.

El concierto estará a cargo del guitarrista Ricardo Salinas, quien rendirá homenaje a The Beatles, la banda más influyente de los años 60. En esta ocasión especial se celebrarán los 60 años de la Beatlemanía con un recorrido por la gran música del cuarteto de Liverpool interpretados en la guitarra clásica con temas como: Yesterday, Love Me Do y All My Loving, entre otros.

Ricardo Salinas es egresado de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió la medalla “Gabino Barreda” por ser el mejor estudiante de su generación.

Su trabajo musical se encuentra disponible en plataformas como Spotify y Apple Music. Actualmente, es una figura en redes sociales que comparte sus diversas actividades como concertista, educador, emprendedor y deportista.

Para ser parte de esta noche magistras puede adquirir sus boletos en las taquillas del Museo “Francisco Cossío” teniendo una cuota de recuperación de $100 por personas y los boletos ya se pueden adquirir en la taquilla del Museo.