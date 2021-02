Pese a descalabro en taquilla, primero la salud; eventos virtuales en el CEART

Esta Pandemia por el Covid-19 ha dejado sin duda alguna terribles estragos en el ámbito cultural, artístico y educativo. Vivimos un tiempo extraordinario de situaciones inéditas e inciertas, que a todos nos ha afectado de una y otra forma. Por ejemplo, los visitantes que tenía el Centro de las Artes de San Luis Potosí iban a la alza, pues cada año teníamos más de 120 mil visitantes por año, teniendo una proyección fuera del Estado, a nivel no sólo nacional, sino incluso internacional, pues grupos numerosos de extranjeros acudían a nuestras instalaciones a hacer sus recorridos con visitas guiadas y personalizadas, saliendo muy contentos de haber conocido este espacio histórico.

Así lo señaló en entrevista exclusiva con El Sol de San Luis el Director General del Centro de las Artes de San Luis Potosí, (CEARTSLP), Dr. Eudoro Fonseca Yerena, quien dijo que el cuidarnos responsablemente y cuidar a las personas con quienes convivimos para tener salud y vida es muy necesario, para ya no ver los estragos negativos, tristes y devastadores que ha dejado en mucho ésta pandemia.

“Todos tenemos que comprometernos a cuidarnos y protegernos bien, no podemos actuar de forma irresponsable ni negligente, pues tenemos que ser muy conscientes que la salud y la vida misma son un valor absoluto, es lo más valioso que tenemos, no hay que olvidarlo, porque esta pandemia ya ha cobrado muchas vidas, desgraciadamente, y al parecer, hay personas que no lo logran comprenderlo”.

“La Cultura y el arte, ciertamente nos dan consuelo, libertad, distracción sana, porque nos permite conocer mundos y aventuras nuevas, a pesar de la adversidad o las desgracias; nos permiten formarnos y forjarnos en las diversas disciplinas artísticas a través de cursos, talleres, seminarios, conferencias, ciclos de lectura, ciclos de cine, conciertos, presentaciones literarias, etc., que nos ofrecen un amplio panorama de ofertas culturales para ser más cultos, para conocer más a través de las diversas actividades y eventos culturales y artísticos que nos ofrecen las diversas instituciones encargadas de promover, dignificar, enriquecer y difundir la cultura”.

“Todos podemos tener acceso a la cultura y al arte de manera virtual en estos tiempos de pandemia, que –aunque no es igual que de forma presencial—podemos hacerlo a través de las Redes Sociales que ofrece el CEARTSLP, sin embargo, todos tenemos que hacer un esfuerzo por seguirnos cultivando, hay formas para hacerlo y hay que aprovecharlas”.

“Hay algunos objetivos que no se cumplen en esta contingencia, sobre todo repercuten en el aspecto económico, pues algunas metas quedan sin cumplir, ya que en taquilla nos hemos visto afectados en los ingresos, que ya no son los mismos. Por ejemplo, las inscripciones del año 2020 para los cursos y talleres teníamos de 800 a 900 alumnos inscritos en tan sólo el primer trimestre del año, descendió considerablemente, y aún tenemos diversos gastos que cubrir, por ejemplo nuestros docentes reciben su ingreso, les tenemos que pagar su sueldo a los maestros, y debemos contar con recursos suficientes para mantener nuestras instalaciones en buen estado, y pues lamentablemente no tenemos ingresos en nuestras taquillas”.

“Sin duda alguna nos enfrentamos a retos económicos muy fuertes, porque no podemos ni siquiera ceder los espacios en renta a terceros”.

“Sin embargo, no todo es malo, hay cursos a distancia que aún de manera virtual, hemos conseguido el objetivo, como es el caso del trabajo que hacemos en conjunto con CENART (Centro Nacional de las Artes), a través del programa cultural y artístico “Contigo en la distancia”. Se ofrecieron 49 talleres completamente gratuitos”.

“El ofrecer de manera gratuita estas actividades, es un estímulo a su ánimo y a sus condiciones de vida de cada uno de los alumnos participantes”.

“Otro ejemplo importante en el que el CEARTSLP se ha visto afectado es el Programa Nacional de Teatro Escolar, pues en colaboración con la SEGE, la Sección 52, la Federación, el INBA, se difundía el gusto por el arte teatral y además, a los alumnos visitantes de las diversas instituciones educativas que acudían, se les ofrecía una visita guiada y un recorrido cultural explicativo, muy interesante, por las instalaciones del Centro de las Artes y del Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí, además se les ofrecían talleres presenciales, donde se llenaban de alegría nuestros visitantes al tener la oportunidad de disfrutar de una gran puesta en escena de gran contenido social y de varios géneros teatrales, así como la gran oportunidad de participar en esta visita explicativa a nuestras instalaciones”.

“Y bueno, a pesar de la pandemia hemos tenido muy óptimos resultados en todas nuestras actividades culturales y artísticas y en los eventos que hemos ofrecido en el CEARTSLP, tal es el caso del Encuentro Surrealista, el Encuentro Internacional de Novela Negra “Huellas”, en el que logramos más de 70 mil conectados, contándose con la presencia del escritor Élmer Mendoza”.

“Pudimos constatar que públicos extranjeros se acercaron a nuestras actividades y eventos, y conocieron nuestras propuestas y ofertas culturales y artísticas. Fue impresionante ver cómo se aprovecharon estas ventanas para acercarnos a públicos remotos”.

“Esto se logró a través de un trabajo muy bien coordinado con todo mi personal de trabajo, que puso lo mejor de su esfuerzo y dedicación para trabajar a distancia, utilizando las redes sociales y los avances tecnológicos de la mejor manera posible para atraer a nuevos públicos y lograr metas y objetivos del CEARTSLP”.

Por último, el Dr. Eudoro Fonseca Yerena, invitó a visitar las redes sociales del CEARTSLP, donde encontrará diversas alternativas y ofertas culturales todos los días, con grandes innovaciones para todo público exigente, para todos los gustos, todas las familias y todas las edades. Exhortó a ver “Noche de Museos”, “Visitas con recorrido guiado por un experto”, “Refrendamia”, “Un cuento antes de dormir”, etc., y a inscribirse, en los cursos y talleres virtuales en las diversas disciplinas artísticas”.

