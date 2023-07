“Pasión por la Divulgación”, evento para el acercamiento de las y los niños a la ciencia

Se llevará a cabo la edición número 14 del Día de Puertas Abiertas, “Pasión por la Divulgación”, evento tradicional que tiene como principal enfoque el acercamiento de las y los niños a la ciencia, y que tendrá lugar el domingo 09 de julio de 2023, en un horario de 10:00 a 13:30 horas, en las instalaciones del Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ubicado en Sierra Leona No. 550, Lomas 2ª. Sección.

La doctora Esperanza Elizabeth Martínez Flores, secretaria académica del Instituto señaló que para esta edición número 14, se tienen como invitados al Instituto de Geología, así como a tres participantes del taller de Puertas Abiertas a la Divulgación. “Habrá un sinnúmero de actividades no solo para las y los niños, sino también para las familias y para todas las edades”.

Detalló que serán 25 actividades interactivas y demostrativas las que se realizarán, “las interactivas son básicamente para las y los niños, en donde podrán realizar experimentos, de igual manera habrá muestra de equipos diseñados tanto en el Instituto de Metalurgia comoy en el Instituto de Geología, y muestra de materiales. Mientras que en las actividades demostrativas, que son experimentos en vivo, que solo podrán observar”.

De igual manera, la doctora Esperanza Martínez indicó que se contará con la participación de un amplio equipo de colaboradoras y colaboradores, conformado por alrededor de 100 personas, que incluye a académicos, personal de apoyo, así como estudiantes de licenciatura y posgrado.

Durante la edición número 14 del Día de Puertas Abiertas, se tienen contempladas las siguientes actividades: Proceso de beneficio de los minerales, Actividad volcánica en procesos de la tierra, Mensaje secreto, ¿Por qué y para qué sirve la geofísica?, Los polvos bailarines, Ahora me ves y ahora no me ves, Los volcanes y sus peligros.

Así como La serpiente del faraón, Detalles de las pequeñas cosas, Caviar Molecular, ¡Agua mágica!, Elaboración de arena mágica, entre muchos más.

El 14º Día de Puertas Abiertas “Pasión por la divulgación, es un evento de acceso libre y totalmente gratuito, para que las familias, en especial las y los niños, puedan conocer más acerca del trabajo que se hace tanto en el Instituto de Metalurgia como en el Instituto de Geología, y sobre todo, que tengan un mayor y mejor acercamiento con la ciencia.

Para mayores informes sobre el programa completo de actividades, pueden ingresar a Instituto de Metalurgia UASLP en Facebook, así como a la página imetalurgia.uaslp.mx, o bien al teléfono 4448261450. No se requiere registro previo para acceder a las actividades.