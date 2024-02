Pamela Grimaldo presentará “La casa de los reyes” en SLP

La danza y el teatro compaginados son una magia fascinante para el espectador, por lo que debería de impulsarse más este tipo de género, pues es una maravilla para el público ver este tipo de presentaciones en los diversos foros locales, nacionales y extranjeros.

Ojalá nuestras autoridades impulsen el talento y el profesionalismo de los artistas potosinos, no sólo en lo que corresponde a danza o a teatro sino en todos las Bellas Artes, para que no se pierdan talentos ni emigren de aquí.

Así lo señaló en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis” la reconocida actriz y bailarina Pamela Grimaldo Morales, quien indicó que se siente muy contenta al tener la gran satisfacción de estar haciendo gira nacional con su obra teatral “La casa de los reyes”, la cual se estará presentando en tierra potosina los días 8, 9 y 10 de febrero 20:00 horas, en “Aurora Co-Lab”, Estudio Autónomo, ubicado en Xicoténcatl 410, en el barrio de San Miguelito.

Indicó que esta obra teatral unipersonal (monólogo), la creó pensando en una parte dolorosa de su vida en la que ella y su familia perdieron su casa en la vida real, la cual se puede perder por varias circunstancias antropológicas, como pérdidas económicas, pérdida familiar, o a veces por un suceso violento, o por cualquier otra situación como algún desastre natural (temblor, explosión, incendio, huracán o ciclón).

Cortesía Bailarina y actriz Pamela Grimaldo

Se pierde, dijo, ese lugar en el mundo, ese refugio, y cómo a lo largo de nuestra vida en que se va a presentar, tarde o temprano, esa pérdida, vamos aprendiendo a construir nuestra casa.

La obra plantea unas preguntas y termina cuestionando qué es una casa y cómo se construye una casa. Este monólogo es una autorreferencia, es un biodrama hasta cierto punto, en el que “yo plasmo mi historia y cómo perdí mi casa a partir de este punto histórico de 1994, pues mi familia tuvo una crisis económica muy fuerte y perdimos la casa de la infancia, y cómo con el paso del tiempo sigo mudándome de un lado a otro, que llego a los 32 años y vuelvo a perder mi casa”, relata.

El monólogo marca otra línea sobre qué es lo que sucede con el sustento económico, porque quiénes realmente podemos pagar una vivienda y quiénes ni siquiera pueden pagar una renta, y van apareciendo otros tintes que van abriendo la punta del iceberg:

¿Por qué perdemos nuestra casa?

Puntos de historia van haciendo esta obra y en algún momento hay un personaje que surge, que es “la reina”, y que abre una interacción con el público, porque también la historia plantea una vivencia particular, que puede ser la historia de cualquiera, porque no solo se pierde la casa como tal, sino también la salud, por lo que hace mucha referencia a muchos aspectos que pueden ser significantes de la casa, no tanto simbólicos, sino vivenciales, corporales, metafóricos, y el personaje que abre con la reina busca justamente identificarse y escuchar al público. Se hará una dinámica con el respetable para que dibuje su casa al llegar a la obra, y el personaje de la reina les pedirá esas casas, pedirá contextos y les preguntará qué es para ellos una casa, qué tiene su casa, va de lo concreto que son ahora los hogares y lo complejo que es tener ahora un vivienda.

Cortesía Bailarina y actriz Pamela Grimaldo

El punto es caer en este lugar de reflexión y socializar esta pregunta: qué hacemos con nuestras casas en este momento y cómo las vamos a construir para el futuro. Y al final de la obra también se avienta la tesis de que las cosas se construyen con amor, sería lo primero que hay que decir, y lo segundo es ver cómo serán las casas del futuro, y haciendo una reflexión de que cada día estamos construyendo nuestra casa.

Este es un tema muy humano, es algo que nos va a pasar a todos y tenemos que trascender eso, para seguir buscando un refugio y un lugar. Esto también no lleva a agradecer a Dios y a la vida el tener un techo donde vivir, lo que nos lleva a reflexionar en muchas historias de vida.

Pamela Grimaldo Morales relató que es artista escénica nacida en San Luis Potosí y que realizó sus estudios en México y el extranjero en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, en el Dance Journey MASA Program con Kibbutz Contemporary Dance Company en Israel y en el Diplomado Intensivo de Actuación Dramática para la ProfesionalizaciónTeatral (2021-2023) del Centro Dramático de Michoacán y la Casa del Teatro A.C.

Ha recibido algunos reconocimientos y apoyos para el desarrollo y la creación artística como; participante de Ópera Prima@elcolectivo de canal 22, la medalla de plata para solistas en el Korea International Dance Competition en Seúl, Corea del Sur.

El apoyo del Grupo de Trabajo México–Quebec de la SRE de México y el CALQ de Quebec como co-productora e intérprete de la obra Atravers la Pared de la compañía Les Soeurs Schmutt (Canadá) presentada en México y Montreal.

Fue becaria del programa Creadores Escénicos del FONCA en 2015. En 2018 fungió como catedrática y directora del grupo universitario de danza contemporánea UNAH-DANZA en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa.

Sus trabajos coreográficos, EUFORIA [Fuerza para soportar], El tiempo no espera a nadie, Aquí nos encontramos y Los que Habitan, han sido presentados en algunos foros y festivales de México, Honduras y Costa Rica. Integró el 5to elenco del Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC 2020-2021 Compañía Nacional de Danza en México.

Trabajó para la VSS Compañía de Danza (CDMX) participando en las obras “Solución Final” (coproducción México-Francia) y “Nahual”, presentadas en el Palacio de Bellas Artes, para “Sueño de una noche de Verano” con una temporada de 40 representaciones para vecindades de la CDMX (2017 - 2019).

Actualmente dirige su proyecto Za.sil Artes Vivas como espacio de investigación del cuerpo y sus posibilidades; cuerpo narrativo, cuerpo acción, cuerpo hablante, cuerpo habitante.

Su pieza más reciente, "La Casa de los Reyes", recibió una mención honorífica en 71° Certamen 20 de noviembre en la categoría de Coreografía y ha sido seleccionada dentro de las programaciones de la 6ta emisión de INCONTRA Encuentro Nacional de Coreógrafos No/Legitimo en la CDMX (2022), en el 5to Maratón de Teatro del Polivalente de San Luis Potosí en (2023), en el Ciclo de Teatro Independiente del Instituto Potosino de Bellas Artes (2023) y por el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes Chapultepec para girar en Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Ciudad de México y San Luis Potosí durante el 2024.

Recientemente obtuvo el Premio del Público como solista en el Certamen de Unipersonales en el 43° Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López con su pieza “Pequeña libertad” (2023).