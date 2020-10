OSSLP interpreta a Mozart en concierto en vivo por televisión abierta

El Viernes 16 de Octubre, se presentará en concierto en vivo a un ensamble de alientos de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí interpretando dos serenatas de Wolfgang Amadeus Mozart, aunque por continuar en contingencia sanitaria, este nuevamente se realizará sin público, ahora desde las instalaciones del Canal 13 local, que lo transmitirá a partir de las 8 de la noche, ofreciendo una retransmisión el Domingo 18 a la una de la tarde, como parte de la programación digital #CulturaVivaEnCasa.

Cuando Mozart comienza a escribir música para conjuntos de instrumentos de viento, aprovecha las grandes innovaciones que los constructores están estableciendo sobre ellos, transformando en pocos años las funciones de las obras de solo utilizarse para entretener, a hacerlos parte de la música culta, hasta entonces dominada por los instrumentos de cuerda. Además, tras la separación de Mozart de la tutela del arzobispo Colloredo e instalarse en Viena (1771), Mozart crea un arte más libre, menos ceremonioso, menos ritual y más ligado a los gustos e intereses de las nuevas clases sociales. La música de Mozart adquiere, desde esta perspectiva, una nueva dimensión: no solo es goce espiritual para públicos sensibles y selectos, sino testimonio fidedigno de los cambios sociales de su tiempo.

En este contexto, Mozart crea la primera de las dos Serenatas que escucharemos en los conciertos de este fin de semana: la no. 11 en Mi bemol Mayor, KV 375. Considerada una de sus obras maestras, la elabora en medio de sus trabajos para “El rapto del serrallo”, su mayor éxito escénico. Originalmente escrita para un sexteto: dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes se estrenó el 15 de octubre de 1781; aunque un año después Mozart le añadió dos partes de oboe, quizá para los conciertos públicos en el Augarten. Dejando a un lado el espíritu cortesano y un tanto galante de los sextetos de Salzburgo, Mozart intenta equilibrar la más libre fantasía con un estilo más popular y asequible al nuevo público ubicándonos, según el famoso musicólogo Robbins Landon, en el pórtico de la década prodigiosa, “los años dorados”.

Luego escucharemos la Serenata no. 12 en Do menor, K388, última de las obras escritas por Mozart para octeto de vientos (o alientos). Escrita al mismo tiempo que su Sinfonía Haffner (que era un encargo de su padre) y mientras arreglaba una edición más popular de “El rapto del serrallo”, esta doceava serenata la escribió entre el 20 y 27 de julio de 1782 en la tonalidad de Do menor y sin segundo Minuetto, dándole un carácter más sinfónico y profundo, y donde además muestra espléndidamente su interés por la influencia del contrapunto de Johann Sebastian Bach. En esta pieza, Mozart logra adecuar de una forma peculiar las ideas musicales y los timbres instrumentales que le dan cuerpo.

El ensamble de alientos que escucharemos este fin de semana bajo la dirección del Mtro. José Miramontes está integrado por Johann Cancino y Alejo Vázquez, oboe; Antonio Bollo y Gaspar Nájera, clarinete; Rogelio Macías y Víctor Meza, corno y Stanislavsky Kotov y Mikhail Mamedov, en el fagot.

