Nuevo ciclo de charlas en el MAC: Arte del Tatuaje

Se llevará a cabo la primera edición del nuevo ciclo de charlas acerca del arte tatuaje que organiza el Museo de Arte Contemporáneo San Luis Potosí, comenzando este Jueves 18 de noviembre a las 19:00 horas en la terraza principal de este recinto.

La y los ponentes para esta primera charla son artistas locales que se han consolidado dentro de este ámbito en San Luis Potosí, y son: Estefanía “Tefa” Cázares, Miguel Méndez “Imek”, Isidro Ramírez “Jasjas” y quien fungirá como moderador será Arturo “Pato” Cuevas. En este espacio platicarán acerca de su proceso creativo y experiencia dentro del mundo del tatuaje enfocado como expresión artística, entre algunos otros temas.

La invitación está abierta al público en general y la entrada es libre.

Toda la información se encuentra ya en las plataformas y redes sociales del Museo; también se invita a visitar la exposición Nothing is what it used to be de Ricardo Luévanos, la pieza del mes No lineal de Udie y Marita y el mural que se encuentra en la terraza oriente dedicado a las tradiciones potosinas.

