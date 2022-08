My Life with the Thrill Kill Kult: El arte de salirse con la suya

My Life with the Thrill Kill Kult -también abreviada por muchos como Thrill Kill Kult o simplemente TKK- es una banda de culto estadounidense, conocida por su singular fusión de rock industrial y música bailable.

Fundada en 1987 por Frankie Nardiello, alias “Groovie Mann” y Marston Daley, alias “Buzz McCoy”, esta banda oriunda de la ciudad de Chicago, se hizo popular unos años después, ya entrados los años noventa, cuando incluyeon en su sonido elementos de la música disco, además de referencias satíricas a Satanás, Jesús y el sexo en sus letras.

A propósito del reciente lanzamiento de su disco más popular, Sexplosion! (1991), que acaba de ver la luz en una reedición de flamante vinil remasterizado, con una nunca inédita y varios remixes adicionales, platicamos precisamente con Groovie Mann y Buzz McCoy acerca de la historia de la banda y de cómo se se sienten en esta nueva época.





¿Cómo recuerdan los días de la creación de Sexplosion! y cuáles creen que fueron los elementos que hacen que 30 años después sigamos escuchándolo y hablando de él?

Buzz: Fue un momento emocionante, de experimentar con nuevos sonidos e ideas, como eran en ese momento las imágenes de ocultismo y los elementos oscuros... Se sentía bien ir en contra de las expectativas de todos y escribir un álbum que fuera completamente diferente de lo que habíamos hecho previamente... ¡Era hora de animar las cosas y de hacer un álbum de fiesta muy loco!

Groovie: Los tiempos en torno a la grabación de Sexplosion! fueron un paseo caótico y emocionante… Sobre todo después de hacer una gira por Alemania con KMFDM… Eso fue una revelación para nosotros y nos inspiró para seguir cambiando y desafiándonos a nosotros mismos, para seguir existiendo pero con variaciones en el sonido y en el estilo.





En esta edición del disco incluyen una canción olvidada llamada “Any way ya wanna”. ¿Cómo es que en su momento no la consideraron pero ahora sí?

Buzz: La pista no funcionaba para nosotros en ese momento y la dejamos a un lado, pasando a otras canciones. Realmente nos olvidamos de ella hasta que estaba revisando un casete viejo y cintas de hace unos años y la encontré.

Groovie: Sí, sólo es una pista perdida, la cual no se desarrolló en ese momento. A veces nos movemos rápido cuando estamos creando, por lo que suele suceder que nos concentremos en unas pistas y olvidemos otras.





También incluyen tres remixes. De la gran cantidad de remixes que hay de sus canciones, ¿por qué eligieron estos en particular?

Buzz: Estos son los últimos tres remixes del álbum que nunca han sido lanzados, en cualquier formato.





¿Qué es lo que más ha cambiado para ustedes en comparación con 1987, cuando formaron la banda?

Buzz: Realmente no ha cambiado mucho desde entonces, excepto que ambos vivimos en Los Ángeles, en lugar de Chicago, pero creo que cuando estamos juntos escribiendo música o simplemente pasando el rato, las cosas son como eran cuando teníamos 20 o 30 años. ¡Excepto que ahora nos acostamos mucho más temprano! Pero todavía no hemos “crecido” o como se le diga.





Bandas contemporáneas como Ministry, KMFDM y Front 242 también siguen activas. ¿Creen que el rock industrial ha envejecido bien?

Buzz: Bueno, personalmente creo que el rock industrial suena anticuado... ¿Pero qué no lo es? Cuando yo era joven, no escuchaba a nuestros contemporáneos. Siempre preferí la música dance, el pop y la música soul antigua, que me encanta. No me gusta la música que se toma a sí misma demasiado en serio, como lo hacen algunos del género industrial.

Groovie: Supongo que el estilo maduró y luego se volvió demasiado saturado, con pistas de relleno basura e imitando estilos ajenos, en lugar de sobresalir más allá de las influencias, porque es más fácil clonar… Es como cuando los rockers recurrieron al glam para encajar en la escena… Ja. Entonces, ¿siguen existiendo el artista original y los principiantes? Algunos simplemente sobreviven en recopilaciones de sencillos o de one hit wonders, pero realmente no tienen álbumes ni mucho para mostrar.

La gira de promoción del álbum Sexplosion! contemplaba una puesta en escena en la que habían un bar y un cantinero en el escenario acompañando a la banda, además de un espectáculo de una pareja que salía disfrazada de distintos personajes religiosos y diabólicos, así como de juguetes sexuales que eran utilizados en el escenario, lo cual generó muchas protestas en varios lugares de Estados Unidos, pero también aumentó la popularidad de la banda.





Volviendo a Sexplosion!, ¿cómo recuerdan la gira de ese disco? Se que hubo mucha controversia en algunos lugares por lo atrevido de su show.

Buzz: Fue algo salvaje, impulsado por las drogas y el alcohol… ¡La verdad es que de esa gira de verano ya no recuerdo absolutamente nada!

Groovie: Sí, ese espectáculo tuvo mucho impacto, sólo recuerdo que hubo animales, policías y fanáticos enloquecidos.





¿Alguna vez los censuraron?

Buzz: Sólo pusieron calcomanías de advertencia en la portada de los discos, ya sabes, para los padres de familia… Y eso que nuestras letras nunca fueron realmente explícitas. He escuchado algunas historias de gente que dice que sus padres no les dejaban escuchar a TKK cuando eran jóvenes. Creo que desde el nombre de la banda, algunas personas podían malinterpretar de qué se trata esto.

Groovie: No, para nada, ¡parece que en ese entonces todos nos salíamos con la nuestra! Peo es la elección de cada quien hacer lo que siente o imagina con la música, cada quien es diferente.





¿Entonces, cómo definirían al TKK de 1991?

Buzz: Como rápido y furioso.





¿Y al de 2022?

Buzz: Not Dead Yet (aún no estamos muertos)

Groovie: Cada vez más emocionados de crear música y de vivirla sin barreras.





¿Entonces habrá música nueva de TKK en un futuro?

Buzz: Hay un nuevo álbum en proceso. Tenemos alrededor de diez canciones escritas, de las cuales necesito escribir las letras y hacer arreglos. Espero que tengamos un nuevo lanzamiento en la primavera de 2024. Ya veremos...

Groovie: Sí, por ahora digamos que en algún momento entre 2023 y 2024. También estamos planeando una gira para la Primavera/Verano del 2023.





¿Y en México, cuándo tocarán?

Buzz: Eso sería divertido. ¿Quizás en algún festival de la Ciudad de México? Desafortunadamente nunca hemos ido de gira a México, sólo estuvimos una vez en Tijuana, precisamente en la gira de Sexplosion!, pero estoy seguro de que nos encantaría la comida y el tequila.

Groovie: Sí, siempre hemos esperado tocar allí. También estuvimos de compras un par de veces en Juárez, además de la tocada en Tijuana, que fue en un lugar, creo que llamado Iguanas , a principios de los noventa. Pero esperamos visitar la Ciudad de México algún día.

