Museo Francisco Cossío cumplirá 50 años el 20 de noviembre del 2020

*Lo que ahora es el Museo Francisco Cossío era la Casa de Campo llamada “Quinta Vista Hermosa”

Propiedad de Gerardo Meade Lewis, hacendado, banquero y comerciante de origen irlandés

El museo cuenta con un acervo artístico e histórico formado desde 1970 a través de la gestión del Arq. Francisco Cossío por medio de donaciones en especie de los potosinos y amigos de la institución, adquisiciones y préstamos el INBA y el INAH y así como con particulares

Es una de las colecciones públicas de arte más importantes del país

Su acervo cuenta con 13 mil piezas aproximadamente

Obras de arte y objetos procedentes desde las eras geológicas, vestigios escultóricos y cerámicos de las culturas Prehispánicas, Arte Occidental de los siglos XVI al XX y la producción plástica del actual siglo forman parte de su acervo

El Museo Francisco Cossío es un organismo descentralizado del poder Ejecutivo del Estado y sectorizado a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, cuyo objeto es exponer y difundir las manifestaciones culturales. El edificio que ocupa el Museo Francisco Cossío, fue la casa de campo en la quinta “Vista Hermosa”, propiedad de Gerardo Meade Lewis, hacendado, banquero y comerciante de origen irlandés.

En 1941 era Hotel “Vista Hermosa”, (así se le denominó por la vista panorámica que se podía contemplar, desde el mirador) en los años sesentas fue colegio particular de primaria y secundaria. En 1969 lo compra el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, durante el Gobierno de Antonio Rocha Cordero. Fue remodelado por el Arquitecto Francisco Javier Cossío Lagarde, Fundador y Director del Museo, de 1970 a 2001.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Fue casa de campo; había animales, aves en su mayoría, como patos, gansos, pavorreales, y después llegó a ser hotel, colegio particular. Hubo una pista de aterrizaje para avionetas, en la parte de atrás, pero no perteneció a la casa; y no fue helipuerto, como muchos creen. La pista de aterrizaje que hubo era de avionetas, no de helicópteros.

De 1994 al 2005 fue Casa de la Cultura “Arq. Francisco Javier Cossío Lagarde”, en 2005 se hizo Museo Francisco Cossío, en tiempos de la Dirección de la Sra. Ysabel Fernández Galán, con el objetivo de tener acceso a más recursos estatales y federales; lo que permitió ampliar lazos interinstitucionales con otros museos del país, de tal forma que evolucione como institución cultural más enriquecida en arte y cultura, y más que ser más casa de cursos y talleres o academia de artes, se forjara y trascendiera con múltiples eventos de todo género e índole, aspirando a consolidar así todas las Bellas Artes con exposiciones de obra propia y en comodato. Tan es así que obras de arte del Museo, se han expuesto en otras galerías de talla mundial, con el crédito del Museo Francisco Cossío.

El museo cuenta con un acervo artístico e histórico formado desde 1970 a través de la gestión del Arq. Francisco Cossío por medio de donaciones en especie de los potosinos y amigos de la institución, adquisiciones y préstamos el INBA y el INAH y así como con particulares llegando a convertirse en una de las colecciones públicas de arte más importantes del país.

Dentro de las instalaciones, hay acceso a dos salas de exposición temporal y salas de exposiciones permanentes como lo son: Vestíbulo, “Sala Preshispánica”, Capilla de Arte Sacro dedicada a cuarto Obispo de San Luis Potosí, “Ignacio Montes de Oca”, Sala Germán Gedóvius, Sala de Artes Aplicadas, por mencionar algunas, 3 Bibliotecas especializadas en Historia del Arte, Derecho y Bibliografía Potosina.

El Museo Francisco Cossío es una de las principales instituciones culturales de la entidad, que alberga un importante acervo de arte público, representado por obras de arte y objetos procedentes desde las eras geológicas, vestigios escultóricos y cerámicos de las culturas Prehispánicas, Arte Occidental de los siglos XVI al XX y la producción plástica del actual siglo.

De la misma manera con la que cuenta con áreas para expresiones culturales, dentro del perímetro del museo podemos encontrar sus bellos jardines, colección de cactáceas y bibliotecas especializadas, así como espacios en renta para diferentes eventos como firmas de convenios, conferencias y visitas guiadas. Su actual Directora es la Maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante.

OBJETIVO

Hacer del Museo Francisco Cossío, uno de los museos más importantes del país ya sea por el acervo con el que se cuenta o por las actividades culturales que se ofrecen en sus espacios, tales como conciertos, presentaciones, cursos, talleres para todas las edades, siempre tratando de enfatizar el grado de importancia que tienen cada una de las disciplinas artísticas para la formación en la cultura.

MISIÓN

Contribuir al incremento, conservación y difusión del patrimonio artístico y cultural de San Luis Potosí, así como fomentar y apoyar las manifestaciones culturales en general, al desarrollo intelectual y cultural de la sociedad.

VISIÓN

Ser un centro digno y dinámico de exhibición, dispuesta para dar cabida a las diversas obras y colecciones artísticas, arqueológicas, científicas, propias y de otras instituciones o de particulares.

VALORES

Educación, Sentido de pertenencia, Trabajo en conjunto, Amabilidad con el visitante, Autoevaluación y Formación de los Públicos.

Agradezco el gran apoyo que ofreció a su periódico “El Sol de San Luis” el Guía del Museo Francisco Cossío, Maestro Alejandro Martínez Macías, la LCC Isela Araceli Méndez Martínez en cuanto a facilitar fotos del archivo del Museo en sus primeros años de fundación y datos precisos para la elaboración de éste recinto cultural, gran baluarte cultural y artístico de los potosinos.