Muralista Javier Medellín "Jilipollo", habla sobre su obra "Proud Girls"

“Mi obra titulada: “Proud Girls” y que se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, está dedicada a todas esas personas de cualquier índole y raza que han sufrido algún tipo de violencia, discriminación y racismo por parte de grupos, quienes amenazan y reprimen a todos aquellos quienes cuestionan sus acciones e ideología”.

“Actualmente, en cierta medida, sucede también en Estados Unidos. Cualquier forma de humillación y racismo hacia cualquier etnia o raza es reprobable, y pareciera que ahora también la población blanca”.

“Y aunque el racismo ciertamente existe, pareciera ser que se está “normalizando” la humillación y culpa hacia ese sector de la población por su color de piel y por no estar de acuerdo con las formas de actuar y pensar de algunos grupos, bajo la bandera del “racismo total” detonado recientemente tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía estadounidense que, ciertamente, nos indignó a todos”.

"Esta pieza está basada en esas personas blancas, quienes se niegan a ser terriblemente humillados de manera injusta por grupos radicales y ser utilizados”.

“Repruebo las conductas racistas en su totalidad, no importa de qué lado vengan, y no pretendo afirmar que los integrantes de un lado están completamente en lo correcto y los del otro lado están completamente equivocados; en todo hay grises, sin embargo, no veo que muchos medios de comunicación contemplen y expongan los casos por los que viven cada día tal sector de la población, que de alguna manera también ha sido afectada; manipulando información y hasta polarizando a las masas, generando como consecuencia una caja de intolerancia y odio social”.

“Es complicado para este sector tener una voz mediante la cual el mundo se percate también de otra cara de la historia, de otra perspectiva, por lo que en mi particular caso y tratando de hacer empatía con lo que pueden sufrir estas personas aunque no sean de mi país, intento darles un poco de voz a todos ellos, a pesar de estar conscientes que posiblemente sea yo señalado también, por medio de esta obra donde estas chicas que representan de manera metafórica a este sector de la población tratan de emerger ante esa oscura situación y exponer su historia, negándose a quedarse abajo y ser utilizadas por la multitud”. Finalizó el creador Javier Medellín.

