Miguel Tercero, doblemente nominado al premio Metro como mejor actor

Su nombre, así como su reconocimiento y prestigio como buen actor, han crecido y crecen como la espuma. Como botón de muestra baste mencionar que este próximo martes 18 competirá contra sí mismo en la categoría de mejor actor protagónico en los premios Metro de teatro.

Se trata de Miguel Tercero, para quien 2022 ha sido y sigue siendo una etapa de éxitos. Hace algunas semanas obtuvo junto con sus compañeros el premio de la ACPT al mejor elenco y el de Mejor obra por Junio en el 93, y ahora tiene una doble nominación a Mejor actor del año por su desempeño precisamente en el mismo montaje y como el protagonista de Héroe de Lobby.

Puede interesarte: Geraldine Bazán debuta en el monólogo Nosotras lo hacemos mejor

Visiblemente satisfecho, Miguel comenta que se siente muy feliz por estos logros personales y conjuntos. “Es muy emocionante ser reconocido por trabajos que te han dejado plenamente satisfecho. Además, con montajes diametralmente opuestos. Lamentablemente el día de la entrega de premios no podré estar en la ceremonia, pues ese día tengo estreno”.

Así es: Miguel no para de trabajar. Este miércoles 12 se suma a Conejo blanco, conejo Rojo, experimento escénico en el que los intérpretes invitados suben a escena y en ese momento les entregan el texto que van conociendo al tiempo que deben actuarlo.

Este sábado 15 estrena Violación de una actriz de teatro, en la que Miguel participa con otra de sus facetas creativas: diseñador de audio, al alimón con su hermano, sin duda uno de los profesionales más prestigiados en este terreno.

Además, precisamente el martes de la entrega de premios Metro, estrena El corrido del rey Lear, una tragicomedia ranchekspiriana escrita y dirigida por Fernando Bonilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Tercero (@soymigueltercero)

“Sí, es mucho trabajo; no paro un segundo, pero no me canso porque tengo la suerte de estar en proyectos que me gustan, me interesan, que además me permiten trabajar con gente a la que admiro mucho, y que tienen algo importante que decir al público”.

Antes de estudiar y egresar de la Escuela Nacional de Arte Teatral, Miguel hizo sus pininos en otra de las actividades que le fascinan: la música. Siendo apenas un niño participó en el programa Código fama, certamen de canto infantil en el que se colocó como uno de los finalistas, lo que lo llevó, sin planearlo, a su debut actoral en la famosa telenovela La fea más bella, en la que dio vida al hijo del personaje que interpretaba Niurka.

Con el paso de los años, decidió que quería dedicarse profesionalmente a la actuación, y fue entonces que ingresó a la ENAT; sin embargo, nunca olvidó su amor inicial por la música y ya prepara el lanzamiento de un disco como cantautor.

El material ya está grabado, y saldrá a la luz en los primeros meses del ya muy cercano 2023.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Amén del teatro, Miguel ha empezado a construir también una carrera en los medios audiovisuales. Ha participado en las series Run Coyote run, Mi tío, y Falsa identidad 2; asimismo, protagonizó la película Sin hijos, dirigida por el multipremiado Roberto Friesco. La cinta puede verse en la plataforma Netflix.

Este 2022 ha sido y es vital en la joven carrera de Miguel Tercero, para muchos uno de los mejores actores de su generación. Hay en escena variadas oportunidades para poder comprobarlo… ¡hagámoslo!