Más que actor, un Caballero

Con más de 35 años de experiencia en el mundo del arte y el espectáculo, Jordi Caballero ha logrado cautivar a buena parte del mundo con sus habilidades de actor, bailarín, coreógrafo, productor y músico.

Sus destrezas actorales lo han llevado a formar parte de proyectos como Piratas del Caribe, Sex and the City, CSI Miami, The Shield, Grimm y Gaslit, que es uno de sus más recientes proyectos.

Aunque también ha demostrado su pasión y habilidades para el baile al lado de artistas como Cher, Ed Sheeran y Camila Cabello.

A lo largo de los años, la mayoría de las personas han visto su rostro inconfundible con y sin su melena blanca en diferentes películas y series.

Así, el catalán ha interpretado a diferentes personajes que van desde multimillonarios e italianos elegantes, hasta hombres lobo y expertos en espionaje.

En 2003 recibió una nominación como mejor actor secundario en el Method Fest Independent Film Festival de Los Ángeles, por su papel de Captain Madrid en la película I Witness.

Uno de los distintivos que tiene Jordi al momento de actuar, es la capacidad de traer a la realidad a personajes de diferentes nacionalidades, tal y como lo hizo durante su participación en Gaslit, en donde trabaja junto a Julia Roberts e interpreta a un personaje cubano.

“Lo más retador de darle vida a personajes de otro país y que tienen otro acento es lo previo a las grabaciones, es decir: investigar sobre su cultura, sus costumbres y su historia, eso es el 90 por ciento del trabajo”, comparte en entrevista con El Sol de México.

Por ello, considera que actuar no es el verdadero reto, sino apropiarse del personaje: “La parte más sencilla del proceso es llegar al foro y presentar tu actuación. Lo más complicado es sentirlo con todo tu cuerpo y tu mente”.

Asegura que siempre busca dar lo mejor de sí en todos sus papeles, para que las audiencias no vean a un hombre actuando frente a una cámara, sino a un personaje viviendo una situación real.

“Yo sé que tengo que hacer un acento perfecto para que sea verídico y que quien lo esté viendo, pueda sentir lo mismo que el personaje”.

Otro de los caracteres que ha interpretado es Fernando Hidalgo, un español enviado a México durante el periodo de la colonización, esto durante una película grabada y producida en México por Alan Jonsson.

“Grabar en México fue algo impactante porque aprendí sobre el país y su cultura, pero además porque profundicé en algunas situaciones por la que pasaron los indígenas mexicanos hace muchos años, como la colonización. Eso te hace tomar conciencia de muchos acontecimientos que pasaron en Latinoamérica, lo que amplía totalmente tu panorama de cada lugar en el que grabas”.

Asegura que tener la oportunidad de grabar en diferentes regiones del mundo no sólo nutre su carrera como artista, sino también su conocimiento sobre el mundo y otras culturas.

Además, gracias a su carisma, algunas empresas internacionales lo han buscado para que participe en comerciales de automóviles y algunos otros productos.

Así, Jordi ha sabido adaptarse a las necesidades de cada uno de sus papeles y proyectos de los que ha formado parte, labor que ha complementado con su destreza como bailarín y coreógrafo.





Coreógrafo y bailarín

Después de graduarse de la Universidad de Tisch School of Arts, Stellar Adler Conservatory, sus habilidades en la danza se visibilizaron rápidamente ante los ojos de directores y productores de talla internacional, quienes pronto lo llamaron a formar parte de otros proyectos.

Por ello también ha tenido diferentes participaciones en programas de televisión como en Dancing with the Stars, en donde participó en 2006 y 2009.

En 2006 actuó en la entrega número 78 de los Premios anuales de la Academia. Dos años después fue juez invitado en Step It Up and Dance de Bravo y trabajó en Dirty Dancing: The Time of Your Life para la televisión británica.

Además ha coreografiado a grandes artistas como Madonna, Ed Sheeran y las Spice Girls. A estas últimas las cartografió en 2008 durante su gira Return of the Spice Girls, además de que en 2018 estuvo de gira con el cantante Andrea Bocelli como invitado especial durante dos años.

Luego de haber formado parte del equipo de Dancing with the Stars, en 2019 fue el coreógrafo supervisor del estreno de la temporada de ese año, en donde trabajó con algunos famosos invitados como el exjugador de la NBA Lamar Odon, el exsecretario de la Casa Blanca Sean Spicer y el actor James Van Der Beek, por mencionar algunos.

Una de sus apariciones más recientes en programas de televisión fue en septiembre del año pasado, en The Ellen Show, en donde aparte de demostrar sus habilidades en el baile, participó en las bromas y dinámicas del programa de Ellen DeGeneres.

Además ha sido nominado dos veces en los American Choreography Awards, uno de los eventos más importantes en la premiación de bailarines y coreógrafos del cine, la televisión y los videos musicales.





No busca la perfección

Aún estando bajo los reflectores de Hollywood, Jordi no se ha dejado impresionar por la fama.

Si bien ya cuenta con una trayectoria que lo respalda como un artista talentoso, afirma que aún está buscando quién es en realidad:

“Descubrir quién soy es una labor que cambia cada día. Todo el tiempo me estoy construyendo. Definirme como persona y como artista aún es un work in progress”.

Aunque Jordi siempre supo que quería dedicarse al arte, cuenta que de pequeño tenía algunos otros intereses totalmente diferentes.

“Cuando era pequeño quería ser doctor, específicamente cirujano, porque siempre he tenido un profundo interés en el funcionamiento del cerebro humano. Pero creo que el arte y la medicina se parecen en eso; son dos disciplinas totalmente diferentes que tienen una gran relación con el cerebro; sus reacciones, mecanismos y por supuesto: las emociones que producen”, cuenta con entusiasmo.

Asegura que las expresiones artísticas no buscan perfección, sino identidad:

“A veces buscamos que todo sea perfecto, que nos den papeles protagónicos y complejos, porque pensamos que así vamos a sentirnos bien como profesionales y como personas… Casi siempre tenemos lo que queremos frente a nosotros, pero por buscar elementos ajenos a nuestra realidad no nos percatamos de ello”.

Bajo este contexto, comenta que muchas personas olvidan que ellos son los protagonistas de su propia historia, no los demás.

“Ante la inmensidad del universo y la cantidad de seres humanos que existen, nos podemos sentir insignificantes. Sin embargo, cuando empiezas a trabajar y a concentrarte en ti como ser humano empiezas a crecer y a darte protagonismo, no a las personas de tu alrededor”.

Jordi es un fiel creyente de que todas las personas son indispensables, así como cada una de las actividades que realizan.

“Todos debemos de descubrirnos a nosotros mismos. Es un proceso muy interesante que inicia haciéndonos preguntas sencillas como ¿quién soy?, ¿qué hago aquí?”, expresó.





Los retos en la actualidad

Cuenta que desde que inició su carrera artística ha presenciado los cambios que ha sufrido el medio, algunos de los cuales representan retos realmente difíciles para los artistas jóvenes.

“La tecnología ha cambiado mucho el trabajo del actor por la conectividad que ofrece. Por ejemplo, antes podías ver en una audición a 15 personas, en cambio hoy llegan cientos, lo que hace más difícil que un o una joven puedan demostrar su talento ante un gran público”.

Sin embargo, también reconoce las grandes bondades que tiene ser un artista de la era digital.

“Hoy en día puedes tomar clases de canto o de algún instrumento en internet, pero sobre todo puedes hacerte visible ante el mundo. Muchas personas pueden darse cuenta de lo que eres capaz en muy poco tiempo. Esa es una de las grandes ventajas que los jóvenes deben aprovechar”.

Y antes de concluir, Jordi envía un mensaje a los jóvenes que hoy en día se están abriendo camino en el mundo del arte:

“Hoy más que nunca deben encontrar su relevancia dentro de ustedes mismos, no en las opiniones de las personas, porque mientras más buscas complacer a los demás, menos te complaces a ti mismo. Tú eres talentoso en lo que haces, tú eres perfecto así, no necesitas que miles de personas te aplaudan para que sepas lo talentoso que eres”.

