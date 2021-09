Mario Vargas Llosa narra su historia en la serie Una vida en palabras

El pensamiento más íntimo del escritor peruano Mario Vargas Llosa se abre al público a través de una extensa conversación con su hijo Álvaro Vargas Llosa la cual oscila por temas como su infancia y la ausencia de su padre, su incursión en la literatura como forma de vida hasta su faceta en la política y su enemistad con Gabriel García Márquez. Es una charla entre padre e hijo de diez horas convertida en serie de televisión.

Una vida en palabras, un documental sobre la vida, obra y pensamiento del Premio Nobel de Literatura, que se transmitirá por canal ADN 40 a partir del 25 de septiembre a las 23:30 horas. Son diez capítulos, uno por semana, que abordan los momentos clave en la vida del novelista para entender quién es hoy; por ejemplo, cuando se entera que su padre no falleció o cuando le notifican que ganó el Premio Nobel.

En la presentación de la serie, Álvaro Vargas Llosa confesó que es un proyecto que tenía en mente desde años atrás, pero en formato de libro. Cuando le propuso a su padre grabar las conversaciones, entendió que el formato visual sería mejor porque es el propio Vargas Llosa quien narra su vida, en propia voz reflexiona sobre su relación con las letras.

'Yo tenía la idea hace mucho tiempo de proponerle a mi padre un libro a cuatro manos, un diálogo que fuera generacional, político, literario, personal pero el proyecto nunca terminó de materializarse, pero daba vueltas en el aire de manera que años después cuando surgió la propuesta de hacer algo de televisión se me ocurrió retomar este viejo proyecto.

"Yo me he pasado buena parte de la vida viendo a mucha gente mutilar a mi padre según sus conveniencias. Hay gente que ha leído su obra literaria, pero se olvida de sus pasiones políticas y por lo tanto mutila al Mario Vargas Llosa activista político. Hay otro grupo que lo conoce en el ámbito personal, al aventurero, pero no han leído su obra", abundó Álvaro Vargas Llosa quien dijo su padre es una sola persona y hay que acercarse a él en su totalidad.

El trayecto al pasado toma como sede ocho ciudades que han sido protagonistas en la trayectoria del escritor. Desde Arequipa, Lima y Guadalajara hasta Londres, Madrid y Barcelona, sin olvidar las dos grandes ciudades culturales París y Nueva York. Y sin duda México ocupa un lugar clave en la obra del autor quien dijo hay un capítulo ex profeso sobre el país y su literatura.

"México es un país que ningún latinoamericano puede ignorar, es un país fundamental dónde se habla más que ningún otro ese español que tenemos como medio de comunicación", refirió el autor que también asistirá a la Bienal de literatura que lleva su nombre en Guadalajara el próximo fin de semana.

En los programas grabados en 2019, padre e hijo abordan temas polémicos como la ocasión en que Mario Vargas Llosa dijo en un programa televisivo que México vivía la dictadura perfecta. La escena de esa declaración se mostrará en la serie. Lo mismo que hablará sobre el incidente con Gabriel García Márquez que los llevó a distanciarse o de cómo Joaquín Diez Canedo rechazó la novela La ciudad y los perros, e incluso del origen del llamado Boom Latinoamericano.

Múltiples modelos políticos

Inevitablemente, el autor de 85 años de edad se refirió sobre la situación política de América Latina, y en su respuesta más reservada aseguró que el continente está inmerso en muchos problemas, pero no sé puede señalar uno solo como modelo de crisis política, lo que obliga a pensar en diferentes soluciones. "Todos tienen solución", advirtió.

"Nos pusimos de acuerdo en que en este documental debería aparecer la verdad, la verdad de lo que pensaba, decir las cosas como habían pasado, no exagerar porque siempre me ha parecido exagerado ciertas cosas que se dicen en televisión. Nos pusimos de acuerdo en que el documental sería auténtico, con verdades sin aprovechamiento y así ha sido, platicamos sobre todos los temas", acotó.

La serie fue producida por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, y fue, además de un diálogo entre colegas, un encuentro entre padre e hijo, reveló Álvaro Vargas Llosa.