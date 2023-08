Magna solemnidad en honor a Nuestra Señora de la Asunción en la S.I. Catedral

Gossip

Durente semanas el tema y cancelación de Yaritza y su Escénica en tierras mexicanas se a convertido en algo viral y que a sido reprochado por la mayoría del país; en esta situación se vio involucrada la Banda MS qué, posterior a los acontecimientos, lanzaron la canción "Solo si me dejas" donde hacen dueto con los hermanos Martínez. Previo a su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, Oswaldo Silvas, vocalista de la Banda MS habló respecto a lo que a venido aconteciendo en los últimos días "No puedo decir que nos ha ido bien a consecuencia de eso, realmente si hemos visto comentarios negativos con respecto a la banda, lógicamente no nos afecta, nuestro público nos conoce como somos." Señaló que en su trayectoria se han mantenido como una agrupación qué respeta su raíces" Cumplimos 20 años con mucho respeto a nuestro público, de respeto y amor a nuestra patria, a nuestra gente, a nuestro México, somos una banda extremadamente responsable, que siempre cumplíamos con cada compromiso, con cada cosa que hay que hacer." "Teníamos ese compromiso de sacar una canción que ya estaba grabada desde hace tiempo y se había pactado una fecha de lanzamiento, se había hecho el trabajo; se lanzó, ha tenido mucha opiniones a favor y muchas más en contra, pero creemos que las opiniones a favor es gente que siempre esta con nosotros' comentó Silvas Carreón. Dijo que las reacciones no se hicieron esperar en sus redes sociales pues "Ahora con esto se han venido más de 50 mil comentarios de gente que no nos había comentado y mucho es hite, pero respetamos mucho cada opinión, respetamos mucho a la gente que no quiere escuchar la canción, hacemos cada canción con el corazón, pero es muy valido qué la gente diga no me gusta la canción, no la reproduzco y es válido, también agradecer a la gente que la a apoyado" finalizó. El vocaliza señaló que continuarán las colaboraciones, señalando que le gustaría interpretar una canción con Luis Miguel, Marco Antonio Solís, entre otros, además dijo que para finales de este 2023 se viene un disco navideño el cual ya están trabajando en el.