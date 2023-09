Luis Daniel vuelve al escenario con la OSSLP en el Parque Tangamanga I

En el marco de la celebración del 40 aniversario del Parque Tangamanga I, este sábado 9 de septiembre se llevará a cabo la presentación del cantante Luis Daniel, joven que se ha hecho famoso por su voz parecida a la del cantante Luis Miguel y José José.

El joven estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, dirigida por el Maestro José Miramontes Zapata, y además los asistentes podrá disfrutar de su voz con el Mariachi del Gobierno del Estado.

Como se recordará, Luis Daniel fue descubierto cantando por las calles del Centro Histórico de la entidad potosina y por su gran voz, que se hizo viral en las redes sociales, desde donde se le han abierto puertas a grandes escenarios, como el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina.

Así que si no has podido disfrutar sus interpretaciones, no dudes en asistir a este magno concierto en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, la entrada será gratuita, solo que para el acceso se pedirá un boleto que podrás adquirir en las taquillas del Teatro de la Paz o en las oficinas del propio Parque.