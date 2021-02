Los estragos de la pandemia nos quitan el sueño: Lupita Orellana Lastré

Como grupo de danza independiente hemos sufrido crudamente y lo indecible, los estragos de la pandemia por Covid-19, que a todos nos ha ensombrecido la vida, y más a los bailarines que tenemos un año sin trabajar, sin recursos y sin ningún apoyo, a pesar de que ya somos bailarines con trayectoria reconocida, ya consagrados al arte de la danza, a nivel municipal, estatal, nacional, e incluso a nivel internacional.

Tenemos exactamente un año sin bailar, desde nuestra llegada de Brasil el año pasado. Precisamente desde el 10 de Febrero del 2020 que nos presentamos en Río de Janeiro, no nos hemos presentado en ningún otro escenario, nadie nos ha contratado, y hemos tocado las puertas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, pero nos dicen que no hay presupuesto.

Así lo señaló en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, la Maestra Lupita Orellana Lastré, quien es directora, bailarina y coreógrafa de la Compañía “Nucleo-Danza Escénica” que cuenta con 36 años de trayectoria.

Actualmente estamos trabajando y ensayando cuando podemos, porque en la desesperación los bailarines optamos por irse a trabajar a fábricas de la Zona Industrial para ganar unos cuántos pesos para poder comer, tan sólo para poder subsistir. No les quedó de otra y andan rolando turnos, siendo bailarines profesionales con décadas de experiencia en el arte dancístico, y aunque han trascendido fronteras, esos no les vale, porque no hay presupuesto para que se les compre una obra que tan sólo cuesta 5 mil pesos. Realmente es muy económica y tiene una hora de duración, me refiero a la puesta en escena “Mi Pasión…MI Muerte”, obra coreográfica de Francisco Torres, realizada con talento cien por ciento potosino, que ama el arte de la danza y a través de la cual, evangelizan a través del movimiento.

Esta pandemia nos afecta, como nos afectó el que se hiciera independiente, pues ya no pertenecemos al Sistema Educativo Estatal Regular, (SEER), a donde pertenecía la compañía, sin embargo, ahora como compañía independiente, hemos tenido que picar piedra para poder presentarnos en el extranjero.

“Tenemos la invitación para ir a la India y a Cuba, sin embargo, no se ha podido por la falta de presupuesto, de apoyo de las instituciones culturales y pues aunque guardamos un remanente no tenemos ningún apoyo institucional, ya que la SECULT sólo nos apoya con prestarnos espacios públicos, como los Museos o las Casas de Cultura, para presentarnos”.

“Lo triste es que ya no nos podemos presentar en el Teatro de “La Paz”, cuando antes nos presentábamos dos veces al año, teníamos 2 temporadas anualmente. Al parecer esto fue porque cambió la “Ley de Préstamos de Teatros” (a nivel estatal) y pues nos pasaron a perjudicar a los independientes, porque ahora, --sea quien sea--, tendrá que pagar una cantidad exorbitante para poder presentarse. Y pues ni cómo pagar esa alta cantidad, si apenas tenemos para subsistir como compañía y los bailarines tienen que trabajar arduas horas como obreros, para poder comer. Yo creo que esto no se vale y no lo merecen, porque estamos hablando de bailarines profesionales, plenamente consagrados al arte de la danza. Desgraciadamente constatamos que muchas veces no se valora su esfuerzo, entrega, años de disciplina, amor y pasión por la danza. Así de lamentable la situación, cuando no debería ser así, pues el arte nos hace ser mejores seres humanos. Siempre se le tiene que apostar al arte y a la cultura, no se le puede dejar desamparada”.

“Hay tristeza por esta situación en los bailarines de “Nucleo-Danza Escénica, y no es para menos!!, pues llegan a los ensayos muy fatigado de trabajar horas enteras en la Zona Industrial y cuando les toca el turno quebrado, ya no podemos ni siquiera ensayar”.

“Nuestras autoridades culturales de los tres niveles de gobierno, deben estar conscientes que los artistas y creadores de arte, sea de la disciplina que sea, necesitamos el apoyo constante y permanente de sus instancias en lo económico, porque los bailarines también comen, y todos ellos estudiaron profesionalmente, son Licenciados en Danza Contemporánea, Clásica y Folkórica y ahora ellos quieren ser semilleros de futuros bailarines, ya que quieren formar nuevos públicos amantes de la danza, y pues sin apoyo se ve muy complejo el panorama”.

“Tenemos planes hasta de tocar las puertas de la Arquidiócesis Potosina, para presentarnos en los templos católicos, es nuestro plan B, pues tenemos que seguir tocando puertas con optimismo y esperanza a ver si nos quieren comprar la obra que cuesta 5 mil pesos, la de “Mi Pasión…Mi Muerte”, que representa la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, es decir todo el Triduo Pascual, desde la “Oración en el Huerto” hasta la “Resurrección de Jesucristo”, puesta en escena, muy apropiada para este tiempo Cuaresmal que vive la Iglesia Católica Universal.

“La verdad, pensamos que no es posible que mejor el Pbro. Jorge Carlos García Noyola nos haya comprado tres veces esta puesta en escena y la hayamos presentado en el Templo de San Juan de Dios, que otros empresarios o instituciones gubernamentales de los 3 niveles, que no pueden darnos respuesta para presentarles nuestro arte. Creo que esto es el colmo, pues realmente no es cara la obra, que puede ser ésta o cualquier otra que les ofrecimos”.

“El Sacerdote ya hasta nos pidió presentarle la obra “Vida y obra de San Juan de Dios. ¿Podrá creerme?. Ya la tenemos montada, y esperamos presentarla en cuanto acabe la pandemia”, afirmó Lupita Orellana Lastré.

Aclaró: “Ganamos una beca a través de un proyecto que metimos a concurso y fuimos acreedores para presentarnos dos veces al año en los municipios potosinos de Ciudad Fernández y Xilitla, pero ese apoyo que recibimos es porque trabajamos arduamente para ganar el concurso, de otra forma no lo tuviéramos”.

“También es importante que los medios de comunicación nos den el apoyo en la difusión de forma gratuita, por el arte siempre enaltece al ser humano, porque son los medios los que difunden nuestro quehacer artístico”.

“Agradezco de manera especial al periódico “El Sol de San Luis” que siempre nos ha apoyado de forma incondicional en nuestro quehacer dancístico, siempre está al pendiente de lo que producimos y creamos por amor a la danza. Estamos muy agradecidos porque es un medio que se caracteriza por difundir el arte en todas sus vertientes, lo cual es una gran contribución que enriquece el espíritu cultural de la ciudadanía, contribuyendo así a que seamos mejores seres humanos”.

“Ahora que estamos en semáforo naranja comenzamos a ensayar presencialmente, con todas las debidas precauciones sanitarias, porque lo hacíamos virtualmente. Ya estábamos desesperados por bailar, queremos correr desde nuestra propia trinchera”.

“Ojalá escuchen nuestro llamado las autoridades culturales municipales, estatales y federales, para ofrecerle al público el delicioso platillo de la danza, el cual es verdaderamente enriquecedor en todos los aspectos de la vida, ya que es una maravilla lo que hacen los bailarines con su cuerpo, no está demás decirlo, pero sí recordarlo”.