Premian a finalistas del concurso Tu cuento….cuenta

“Me siento muy feliz, es bonito ver mi nombre en el diploma”, expresó Adriana, estudiante de secundaria quien ganó el primer lugar en el concurso Tu cuento….cuenta, en la categoría de Grado Secundaria, organizado por empresa social Leescrúbelo, en colaboración con la Fundación Miguel Alemán. “No imaginé que ganaría, pero se siente bonito, mi cuento es sobre la amistad y la importancia de tener amigos”, acotó la joven estudiante, una de las más de siete mil concursantes.

El concurso es una iniciativa para estudiantes de secundaria y preparatoria, principalmente de escuelas públicas del Estado de México, con la intención de promover la lectura y escritura que, más allá de generar conocimiento y cultura, desarrollan la actividad cerebral. Los participantes, que aportan una cuota individual de 150 pesos de inscripción al concurso, enviaron entre mayo y junio un breve relato sobre la amistad, tema central de esta edición.

Gossip Regresa feria del libro en Los Ángeles con la presencia de 40 autores

En la edición número 12 del concurso participaron más de siete mil estudiantes, de los cuales fueron seleccionados 88 en las diferentes categorías. De estos, un comité de especialistas en literatura y educación eligieron a los ganadores. Los 20 finalistas de cada grado escolar recibieron un diploma y un libro, mientras que los tres primeros lugares de cada nivel académico obtuvieron herramientas digitales como una Tablet y audífonos.

“Es parte de una serie de concursos que organizamos para fomentar la escritura, la lectura, hacemos concursos de cuento, ensayo, reseña y de oratoria en un ciclo que llamamos México lee, piensa y comunica. Llevamos 12 años haciendo el concurso, iniciamos con el de ensayo y es la segunda ocasión que trabajamos con cuento y ha sido todo un éxito, en esta ocasión participaron específicamente escuelas del Estado de México”, detalló Francisco Belgodere Hernández, director de la organización social.

A decir de Belgodere se estima que 250 millones de niños no saben ni leer, ni escribir, ni contar, independientemente de que hayan asistido o no a la escuela. A escala mundial, 200 millones de jóvenes dejan de asistir a la escuela sin haber adquirido las competencias necesarias para su pleno desarrollo, a lo que hay que sumar 775 millones de adultos, de los que un 64% son mujeres, que carecen de las competencias básicas en la lectura y escritura.

“Cuando una persona lee, crea nuevas conexiones cerebrales y le da más flexibilidad y agilidad en la mente, más capacidad de adquirir conocimiento. Por eso trabajamos en difundir técnicas para los papás de primaria y más chicos para darles técnicas para que sepan hacer ese trabajo de fomento de la lectura con sus hijos. Nosotros nacimos hace 12 años cuando un grupo de amigos nos aventuramos en esto y ahí vamos”, abundó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La tarde del jueves, en la sede de la Fundación Miguel Alemán, se reunieron los 88 estudiantes finalistas para recibir sus reconocimientos, y junto con sus padres celebrar su talento, creatividad y capacidad literaria. Amenizada por un cuarteto de cuerdas, la premiación destacó por la presencia de jóvenes que hacen de la lectura y la escritura un hábito lúdico.

“Sí fue difícil hacer el cuento, pero me gustó mucho participar y me siento contenta. Me parece bien que promuevan la lectura porque nos ayuda mucho”, añadió Valeria, estudiante de la secundaria 32 General Santos Degollado, ubicada en Huixquilucan, ganadora del segundo lugar en la categoría de Secundaria.