"Mal de amores" de Ángeles Mastretta llega a la pantalla

Como parte del ciclo virtual “Autores en cuarentena”, Ángeles Mastretta recomendó para esta época de confinamiento la lectura de su libro “Mal de amores” (1996), del cual dio a conocer, la cineasta Catalina Aguilar, su hija, hará una serie, en la que la escritora es asesora literaria.

“Catalina (Aguilar Mastretta) mi hija, vendió, o hizo que nos compraran los derechos para que ella hiciera de ‘Mal de amores’ una serie, haciendo 10 capítulos. Ese trato lo cerró cuando empezó la cuarentena. Ahora está escribiendo (el guion) y no saben que divertido es platicar con ella de algo que se hizo hace tanto tiempo y ahora ella rehace”.

Con entusiasmo, la escritora siguió: “Me dice (Catalina) te vas a ganar el pago de la asesoría y por fin tengo una persona con la que puedo hablar de esta historia que hice hace tiempo

En conversación vespertina con el periodista español Juan Cruz, vía Facebook Live en Planeta de Libros México, la autora de “Arráncame la vida” habló de cómo vive el confinamiento por el Covid-19, de su creación literaria, además derrochó humor y hasta cantó una parte de “Un mundo raro” de José Alfredo Jiménez.

Durante esta actividad, la autora de Yo misma (Seix Barral), habló de cómo vive la contingencia y confesó que antes decía cuándo le preguntaban si escribía algo nuevo: “es que no tengo tiempo y me gustaba mucho esta palabra que usan mucho los gringos que es en latín: procrastinare, que en español no es más que buscar un pretexto para no escribir, eso se tuvo que acabar, de pronto el tiempo y la soledad me empezaron a cercar y dije: no, son mis enemigos, me están cercando…”.

Después mencionó que ahora disfruta mucho continuar con su oficio literario “Estoy escribiendo anécdotas y mi blog. Realizo algo que yo le llamo la serpentina, no la puedo llamar novela, de repente se te atraviesan los recuerdos y me empiezo acordar lo que me cuentan en el coche y de todo, es como jalar una serpentina que no acaba”.

La escritora que se confiesa alegre por convicción y que se desvela viendo películas de Rita Hayworth y escuchando música de Sinatra, expresó en la red social a pregunta expresa, que no se fija un mapa de los libros que quiere escribir, le gusta que estos fluyan.

“Carlos Fuentes hizo un esquema con todos los libros que iba a escribir y tenía un orden, no alcanzaba a hacer todos y eso lo afligía mucho, yo no podría planear eso, me encantaría decir este libro se va a tratar de cualquier cosa y contarlo, pero así no lo hago”.

De su rutina para la escritura, la autora de “Mujeres de ojos grandes”, manifestó que anteriormente tenía un horario de las primeras horas de la mañana y ahora lo hace de 11:00 a 16:00 horas y entre otros aspectos, se le interrogó sobre qué locuras hace en esta cuarentena. “A lo mejor hemos cometido la diablura de descansar, nosotros (los escritores) somos personas a las que les daba pena hacerlo".

