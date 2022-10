Laura Esquivel revive utopías

Como una versión posmoderna de la novela por entregas, tan popular en el siglo XIX; durante la pandemia, Laura Esquivel comenzó a escribir sus memorias a través de una plataforma digital de “micromecenazgo” para proyectos creativos. Al poco tiempo ya tenía varios lectores que mes con mes esperaban una nueva entrega de la famosa autora de Como agua para chocolate.

Esto le permitió, no sólo adquirir ingresos durante el difícil período de confinamiento, sino que le ayudó a saciar su necesidad de compartir historias. Así fue como surgió Lo que yo vi, el nuevo libro de Esquivel que ahora podemos leer bajo el sello de la editorial Aguilar.

“Para mí era muy importante hacer la reflexión de este momento histórico, pensé muchísimo en qué es lo que nos llevó a este momento de crisis. Entonces, de una manera muy natural comencé a escribir sobre el México que yo viví, pero también las historias de toda una comunidad que soñó, vivió y trabajó con la mejor intención en la creación de un mundo que creo que fue equivocando el camino”, explicó en conferencia de prensa vía remota.

El libro está compuesto por 13 de aquellas entregas, las cuales son acompañadas de fotografías y enlaces a pistas de música y narraciones con su propia voz en distintas etapas de su vida. En ellos, la escritora relata momentos claves en su vida, como son experiencias familiares en México, la publicación de Como agua para chocolate y sus viajes por India. Pero también trae al presente algunos de los hechos que marcaron la historia de la humanidad, que le tocó presenciar, entre ellos el lanzamiento del Satélite Sputnik, la represión estudiantil de 1971, el atentado a las Torres Gemelas y la pandemia por Covid-19.

"Recordar es volver al corazón. Este mundo que escribí no es un mundo que ya no exista, pues permanece en mi memoria. Cuando uno recuerda puede dar vida al pasado nuevamente. Creo que ahora es el momento de revivir, reconectar y restablecer utopías perdidas, pues se nos está brindando la oportunidad de reordenarnos en todos los niveles", dijo la escritora.

Y si bien los hilos que conducen el sentido de Lo que yo vi son las dos más grandes pasiones de la autora: la música y el baile; a lo largo del libro se hace evidente, desde un punto de vista muy personal,el profundo interés de Esquivel por comprender el modo en quela modernidad cambió el comportamiento humano y sus espacios de relación.

“La nostalgia es esta búsqueda interna de algo que creemos perdido. Pero creo que lo que puede ser maravilloso en la nostalgia es que la usemos como estímulo y resorte para no quedarnos en la misma nostalgia. Es lo que nos corresponde, no sólo la nostalgia de lo que uno vio, sino la posibilidad de revivir una utopía. Se trata de adquirir una responsabilidad humana para apostar por un nuevo y, al mismo tiempo viejo y más elemental sentido, que no es otro más que la búsqueda del bien común”, agregó Esquivel.

Sobre la iniciativa de la escritora por emprender primero su proyecto de entregas virtuales y luego hacer un libro que combinara la recopilación de imágenes y enlaces digitales que complementaran los textos, David Escamilla, director editorial comercial infantil y juvenil de Penguin Random House México, principal impulsor de esta nueva publicación dijo:

“Desde los comienzos de la trilogía de Como agua para chocolate, Laura Esquivel siempre intenta tocar al lector, no sólo con sus letras sino con la narración gráfica; sus libros siempre son objetos artísticos por sí mismos, algo que creo también se logró con este”.