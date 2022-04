Hace falta que los potosinos se enamoren de la literatura de casa: Gabriela D’Arbel

La vida, la palabra y el pensamiento son inseparables, porque lo que se siente y piensa termina siendo incorporado al mundo de las palabras, eso intenta explicar Gabriela D’Arbel en sus libros.

La escritora potosina, ha dado buena parte de su vida a escribir, comenzó cuando tenía 15 años como un desahogo en diarios personales, sin embargo allí encontró lo que disfruta y hace mejor.

“La literatura tiene mucho que ver con aclarar cosas que se encuentran caóticas en la mente, para mi eso es también la literatura. Tiene muchas utilidades; desahogo, responder preguntas, el placer de escribir, de la investigación, del lenguaje” explica.

Gabriela recuerda que su búsqueda para perfeccionar su escritura comenzó en talleres de literatura. y con aprecio menciona un taller impartido en el Museo Francisco Cossío, llamado “José Donoso Pareja” en el cual permaneció por siete años y donde tuvo a maestros como Félix Dauajare, César Porras y David Ojeda.

“Cuando se comienza, uno no sabe bien si lo que está escribiendo es bueno o no, hasta que entras en un taller de creación literaria, así fue como empecé. Mis maestros, realmente me ayudaron muchísimo a crecer como escritora”

Actualmente, con varios años recorridos en la escritura, ha logrado tener casi una docena de libros publicados enfocados a los géneros literarios de cuento y poesía, pero reconoce que el proceso de abrirse espacios o tener lectores nuevos en un amplio mundo literario, donde se compite con ‘libros superventas’ -bestsellers-, no ha sido sencillo.

“Es complicado ser escritora de casa, de tu ciudad, porque no hay visibilidad, apoyo y acceso a espacios. No sé por qué sucede que siempre se ve hacia el exterior, a los escritores de otras partes. Siento que hace falta que los potosinos se enamoren de la literatura potosina”

Entre sus libros más recientes está ‘Enterprise’, un libro homenaje a los recuerdos y la familia que marcó su infancia, mientras que ‘Bajo los restos de un mapamundi’ rescata las partes oscuras de su niñez; y ‘Fotogramas’ es un poemario sobre los fragmentos del cine que le gusta.

Este sábado 23 de abril, el Día Mundial del Libro en el Museo Francisco Cossío, presentará su libro ‘El tercer piso y otros cuentos’ enfocado a los relatos cortos, algunos misteriosos otros de terror a partir de un ejercicio con la fotografía y la escritura.

Gabriela es Licenciada en Derecho, nació en Guadalajara, Jalisco, pero reside desde hace gran parte de su vida en San Luis Potosí. Ha obtenido un Premio Internacional de Microrrelato en el Museo de la Palabra en Madrid, España. Su libro 'Morfología de la fractura' obtuvo una mención de honor en el Concurso Estatal 20 de Noviembre. Actualmente desempeña diversas labores en el mundo editorial universitario de la UASLP y es parte de las autoras fundadoras de la colección ‘litera’ en la editorial independiente el Diván Negro.