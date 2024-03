Elvira Sastre abraza la poesía en el Teatro Metropólitan

La poeta española Elvira Sastre celebró el buen recibimiento a la poesía entre el público mexicano, durante su show de esta noche en el Teatro Metropólitan, donde reunió a más de tres mil personas.

“El nombre de este tour (“Imposible”) no es casualidad, llevamos mucho tiempo escuchando que es imposible llenar un teatro con poesía. Que la gente no lee, que es imposible, pero no se dan cuenta que están equivocados. Es un sueño que lo hacen posible vosotros y vosotras”, expresó.

En el show, donde recitó títulos como “Tus huesos que chocan como placas tectónicas”, “Quiero hacer contigo todo lo que la poesía aún no ha escrito”, “Libre”, estuvo acompañada por dos músicos, quienes la acompañaban con pianos o cuerdas, dependiendo del tomo de cada poema.

La ganadora del Premio Biblioteca Breve (que reconoce lo mejor de la literatura castellana) contó anécdotas a sus fans, confesó secretos, habló sobre el amor y la amistad, un encuentro cercano que tuvo con la muerte al entrar al mar de Puerto Escondido hace unas semanas y el reciente nacimiento de su sobrino León.

“He sido tía, es muy fuerte. Tengo un bebé en Madrid esperando para que le cuide y le escriba muchas cosas. Tuvo a bien nacer antes de que me viniera a México. Se llama León, esto se los he contado porque estoy muy feliz con esto, para explicarles lo feliz que estoy y contarles cómo ha sido el proceso para llegar aquí con vosotros”, contó.

Uno de los momentos más emotivos, que incluso ya es tradición de sus shows, fue cuando leyó “Dime, Carmelita”, un poema sobre el Alzheimer, dedicado a la abuelita de una de sus conocidas quién padece dicha enfermedad.

Elvira aprovechó para leer un fragmento de su más reciente novela,“Las vulnerabilidades”, que recientemente se lanzó en México, y la llevó a una cadena de librerías a firmar autógrafos hace unos días.

La originaria de Segovia, España, hizo una reflexión sobre la cultura, la política y la situación del mundo, antes de recitar “País de poetas”, el cual dedicó a toda la humanidad, y que estuvo acompañada por música techno.

“Ya nadie conocerá nuestra historia”, “Frente al mar”, “El vuelo venció al viento”, “Llovimos tanto que me ahogué” y “Sin aire, sin voz, sin casa” fueron otros de los poemas que confirmaron el show de poco más de hora y media que ofreció la escritora.