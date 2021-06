"Las Resilientes", festival escénico de regreso a la convivencia escénica

El Festival "Las Resilientes" es apoyado por el Centro Cultural los Pinos a través de la convocatoria de Espacios en resiliencia, el cual se llevará a cabo del 13 de junio al 15 de agosto de 2021. Entre sus objetivos principales esta la reactivación escénica, la convivencia, la vinculación y la celebración del 30 aniversario del foro teatral.

Las actividades del festival son las presentaciones de las compañías, los espacios de convivencia y los talleres.

Inicia su programación con las siguientes actividades.

El Gato de Schrodinger presenta: AzulEs: Manual aesthetic sobre la mentira como acto de supervivencia social

De: Tristana Landeros

Para: Adolescentes y Adultos

Duración: 90 min

Creativos y realizadores:

Dirección escénica: Alberto Quintero

Dirección multimedia: Samantha Valerio

Iluminación: Juanjo Domínguez

Diseño multimedia: Kassandra Morales, Gabriela Piña, Juanjo Domínguez

Asistente de dirección: Viridiana Urías

Dramaturgista: Tristana Landeros

Producción: Iraís Verastegui

Asesores: Francisco Morán, Foro Teatral La Carrilla

Reparto:Rozz Flores, Simón Flores, Michelle Ordaz, Carmen Díaz Vaca, Nicolás Gómez, Idalia Montiel, Karinna Díaz, Edgar Acevedo, Mirza Tapia.

Sinopsis: Día común, despiertas y miras tu celular. Comienzas el scrolling diario, memes, videos musicales, fake news, me encanta, me divierte, me enoja, necesarios para la inmutabilidad diaria… Una publicación sobre la desaparición de un contacto de la red social que observas, #tendencia, compartes, respondes, reaccionas y lees comentarios de amigos, de conocidos y desconocidos. En sus letras nace la sospecha de 8 perfiles… Stalkeas, entras a otras redes sociales, Googleas, música Lo-fi en vivo; envías inbox y DMs. Tú sabes qué pasó solo observando tu pantalla…AzulEs: ese juego digital y escénico donde tu habilidad stalker es lo que necesitas para ganar.

El Gato de El

El Gato de Schrödinger es una compañía escénica interdisciplinar potosina, fundada en el año 2013. Tiene como idea principal que en el arte todos podemos ser partícipes tanto como espectadores como creadores, una idea que se propago durante los años consecuentes, logrando así la generación de procesos, y discursos propios de la compañía que han logrado el dialogo con diversos contextos específicos, donde el arte puede ser una herramienta para la cultura de la paz necesaria en estos sitios.

Contando así con 18 montajes escénicos y diversas ponencias de las cuales destacan por sus resultados y su labor social: Azules; montaje escénico digital apoyado por el Centro Cultural Helénico y el INBAL, basada en una investigación a distancia del encierro digital en jóvenes previo a la contingencia por COVID19. JULIÁN; Instalaciones escénicas de convivencia apoyado por el CEARTSLP y el CENART, basada en la investigación de identidad de sitio de la colonia Julián Carrillo de SLP y su necesidad de detener la violencia.

Domingo 13 de junio, 18:00 horas; entrada libre

Círculo de diálogo. Encuentro entre las compañías participantes coordinado por Iliana Anaís y Elara Reyes, para conversar sobre las experiencias y retos a partir de esta nueva normalidad.