Las piezas arqueológicas no son un adorno elegante para poner en una casa: Alejandra Frausto

Con el objetivo de difundir el trabajo entre instituciones para conservar y proteger la memoria cultural de México, y la cooperación en la materia con otras naciones y nuestras representaciones en el exterior; el día de hoy fue inaugurado el “Foro de Restitución y Conservación del Patrimonio” en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Así lo hizo saber la Secretaría de Cultura federal a través de un comunicado sobre el evento en que se realizaron mesas temáticas durante el día de hoy y continuarán mañana 30 de agosto.

El acto inaugural fue encabezado por la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero, y la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Carrillo Cubillas.

En su participación, Fraustro señaló que el trabajo que el Gobierno de México realiza en defensa y cuidado del patrimonio es para la reconstrucción de la dignidad del país, así como de las culturas que han resistido por 500 años dentro de su territorio.

De estos esfuerzos destacó las labores interinstitucionales en materia de diplomacia cultual, la campaña #MiPatrimonioNoSeVende, así como la capacitación impartida a elementos de la Guardia Nacional para crear un grupo especializado, según afirma el comunicado.

“No son solo piezas, son testigos de la civilización de la que provenimos y si esas comunidades no se reconocen en esa grandeza y señorío cultural por años de discriminación, quizá pueden ser víctimas de vender o no valorar ese patrimonio” y agregó: “estas piezas no son un adorno elegante para poner en una casa, no son un artículo de lujo para que se subasten”, dijo la funcionaria, quien adelantó que el tema se abordará durante la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult) 2022, la cual es convocada por la UNESCO.

Por su parte, la directora ejecutiva Laura Elena Carrillo destacó la relevancia de este foro, “pues de manera coordinada con las representaciones de México en el exterior, las instituciones competentes mexicanas y de países aliados, estamos trabajando para reconocer que México está en todo nuestro legado, a través de sus piezas arqueológicas, pero también de sus códices, de los mapas que lo describen y de los documentos que dejan testimonio de un momento específico de su pasado”.

Las mesas

Hoy se han realizado las mesas “Importancia de la Conservación de la Memoria Histórica”, en la que intervino, junto a otros especialistas, el antropólogo José Luis Perea González, secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); y “Cooperación internacional para la preservación y difusión del patrimonio histórico y documental”, participan Lucina Jiménez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) Jorge A. Sánchez Cordero, asesor emérito de la SRE.

Además de la mesa “Conservación de patrimonio a través de documentos históricos en Centroamérica y el Caribe”, que fue moderada por Eduardo Villegas Megías, embajador designado de México en la Federación Rusa. También intervinieron Kevin B. Montero, de Belize Archives and Records Service; Carlos David Marroquín, del Archivo General de Centroamérica (Guatemala); Lety Elvir Lazo, del Archivo Nacional de Honduras; y la Mtra. Margot Thomas, del Archivo Nacional de Santa Lucía.

Mañana 30 de agosto se realizará la mesa “Legislación y normatividad en materia de restitución y protección del patrimonio”, en la que participarán Isabela Rosales Herrera, titular de la Unidad de Análisis Estratégico y Vinculación Interinstitucional de la SSPC; Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE; Miguel Ángel Méndez Buenos Aires, coordinador de Asuntos Internacionales, entre otros

El ciclo terminará con la mesa “Cooperación internacional y buenas prácticas en la restitución de bienes arqueológicos, históricos y artísticos del patrimonio cultural (subastas, colecciones privadas, etc.)”, será moderada por el antropólogo José Luis Perea González, secretario técnico del INAH; y en ella intervienen: Blanca Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia; Carlos E. García de Alba, embajador de México en Italia, y otros especialistas.

Colaboración Técnica internacional

El documento oficial apunta que durante la apertura del foro se informó sobre la colaboración técnica en materia de archivos históricos que lleva a cabo la Amexcid con Centroamérica y el Caribe, por medio de equipos y capacitación al personal del Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional de Costa Rica.

Entre los beneficiados de estas capacitaciones se encuentran: del Archivo General de la Nación y a la Biblioteca Dr. “José Gustavo Guerrero”, del Salvador; el Archivo Nacional de Honduras; al Archivo General de Centroamérica y el Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala.

También recibirán apoyo el Archivo General de Panamá, el Archivo General de la Nación de República Dominicana; el Departamento de Archivos y Registros de Jamaica; el Servicio de Archivos y Registros de Belice; el Archivo Nacional de Santa Lucía; los Archivos Nacionales de Guyana; el Archivo Nacional de San Vicente y las Granadinas; y el Archivo Nacional de Surinam.