La UASLP invita a participar en el Concurso “Unicanto”

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invita a participar en el concurso “Unicanto”, el cual ya es toda una tradición y se lleva a cabo cada año.

La convocatoria permanecerá abierta desde su publicación hasta el 23 de septiembre de 2022 a las 23:00 horas y podrán participar los alumnos que estén inscritos en las licenciaturas, posgrados, preparatoria de Matehuala de la UASLP, así como personal docente y administrativo.

La participación en el concurso es de manera individual. No podrán participar familiares en 1er. y 2do. grado de los jurados y comité organizador.

No podrán participar de manera simultánea en dos categorías. Los participantes deberán presentarse puntualmente a las asesorías, eliminatorias y ensayos que se realizarán durante el proceso.

Los temas que los concursantes elijan podrán ser interpretados en español o en inglés. Los participantes deberán contar con correo institucional de la UASLP para poder inscribirse. El proceso de inscripción no tiene costo.

El proceso de inscripción para TODOS los participantes (tanto de los campus de la capital como al interior del estado) es a través del siguiente formulario http://a.uaslp.mx/formcanto22

CATEGORÍAS

A) Talentos en formación

Podrán participar los universitarios que no se dediquen profesionalmente al canto y/o que no participen de manera regular en actuaciones públicas, sean o no remuneradas.

No podrán participar aquellos que hayan obtenido Primer lugar en ediciones anteriores de este concurso.

B) Talentos consolidados:

Podrán participar, sin restricciones, los universitarios que cuenten con experiencia musical.

Podrán participar los ganadores de primero, segundo y tercer lugar de ediciones anteriores de la Categoría Talentos en Formación.

Podrán participar los ganadores del segundo y tercer lugar de la categoría Talentos Consolidados de ediciones anteriores.

No podrán participar los ganadores del primer lugar de talentos consolidados en ediciones anteriores.

3. Etapas del concurso

A) Primera eliminatoria:

Se llevará a cabo en el Auditorio Rafael Nieto, ubicado en Álvaro Obregón #64, a puerta cerrada, a partir de las 17:00 horas.

Los participantes cantarán con la pista previamente enviada o a capella. No se permitirá acompañamiento en vivo, ni cambio de pista en ese momento.

Talentos en formación: miércoles 28 de septiembre / 17:00 horas

Talentos consolidados: jueves 29 de septiembre / 17:00 horas

El tiempo de duración de cada participación será de máximo 2 minutos.

Los puntos a calificar en esta etapa son: Afinación. Dicción. Calidad de voz.

Los resultados de las eliminatorias se darán a conocer el lunes 11 de octubre a través del facebook oficial: Unicanto UASLP.

B) Semifinales:

Los semifinalistas recibirán un correo con las instrucciones de registro.

Los concursantes que no completen su registro a la semifinal serán descalificados automáticamente.

Las semifinales se llevarán a cabo en el Auditorio Rafael Nieto a partir de las 18:00 horas, abiertas al público.

Evento presencial, siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes.

No se permite acompañamiento en vivo, ni cambio de pista en ese momento.

En esta etapa, dos o más participantes no podrán interpretar la misma canción, en caso de que suceda, se validará solo al primer concursante registrado y se solicitará cambio al concursante que repitió la pieza.

Fecha de semifinales:

Talentos en formación: jueves 20 de octubre de 2022 / 18:00 horas.

Talentos consolidados: viernes 21 de octubre de 2022 / 18:00 horas.

Los puntos a calificar en esta etapa son: Afinación. Dicción. Interpretación. Calidad de voz. Desenvolvimiento escénico. Vestuario

Los resultados de las semifinales se darán a conocer el martes 25 de octubre a través del facebook oficial: Unicanto UASLP.

C) Gran final

Los finalistas recibirán un correo con las instrucciones de registro.

Los concursantes que no completen su registro a la semifinal serán descalificados automáticamente.

Junta informativa de la gran final el día 28 de octubre a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, a puerta cerrada.

La asistencia es obligatoria, la falta implicará descalificación automática.

Sólo se le permitirá el acceso al concursante y al personal autorizado de la UASLP

En las dos categorías los participantes contarán con asesores para la Gran Final.

Las asistencias a las sesiones de asesoría son de carácter obligatorio, la falta implicará descalificación automática.

Las asesorías pueden ser de manera presencial o virtual.

Para la gran final la temática será Big Band.

Para ambas categorías los participantes serán acompañados únicamente por la banda musical UNICANTO.

El ensayo general se llevará a cabo un día antes de la gran final a partir de las 17:00 horas en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario.

La asistencia al ensayo general es obligatoria, la falta implicará descalificación automática.

La Gran Final se llevará a cabo el viernes 25 de noviembre.

Los puntos a calificar en esta etapa son: Afinación. Dicción. Interpretación. Calidad de voz. Desenvolvimiento escénico. Vestuario.

Premios

El jurado calificador seleccionará a los tres mejores intérpretes y se otorgarán los siguientes premios.

Categoría talentos en formación:

1° Lugar: $5,000.00

2º Lugar: $3,000.00

3° Lugar: $2,000.00

Categoría talentos consolidados:

1° Lugar: $6000.00

2º Lugar: $4,000.00

3° Lugar: $3,000.00

Premio del público:

Mención honorífica y reconocimiento.

Los finalistas de ambas categorías podrán concursar por el Premio del público, que se calificará de la siguiente manera: Por el número de likes en la página de facebook Unicanto UASLP y muestras de apoyo por el público en la gran final (porra, aplausos, etc.)

Fallo: El fallo del jurado calificador será inapelable. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

*Evento presencial, siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes.