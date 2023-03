Julio Patán y Alejandro Rosas presentaron su libro “Morenadas”

Escrito por el historiador Alejandro Rosas y el periodista Julio Patán, “Morenadas. Historias de cómo dinamitar un país” es el testimonio de los primeros cuatro años del actual gobierno federal; se trata de un libro en el que el lector encontrará 90 relatos, cosas absurdas e insólitas, pero que son de la vida real pues abordan cómo ha sido la cuarta transformación de la vida pública de México.

Publicado bajo el sello de Editorial Planeta, “Morenadas” fue presentado en la 47 Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El patio de la Autonomía fue el sitio en el que los autores tuvieron una cita con el público potosino, que escuchó con atención e interés algunas de las anécdotas que fueron integradas a este texto lanzado recientemente, en octubre de 2022.

Y que a pesar de ello son historias que ya han rebasado la realidad. “Teníamos 170 historias (para dar forma al libro) y había que reducirlas, pero cuando terminamos ya nos había rebasado la realidad… hoy el libro es obsoleto. Está increíblemente bien escrito, es divertidísimo, pero ya ahorita podríamos hacer el segundo tomo sin problema”, apuntó el docente e investigador Alejandro Rosas, quien resaltó que esta obra se sostiene porque es crítica a través del humor. “Si ustedes leen este libro les va a dar risa y luego les va a doler, es un poco contradictorio, pero así es”, dijo.

Durante la conversación, los autores detallaron que los relatos de “Morenadas” son bizarros, surrealistas, insólitos o absurdos, y sin embargo, corresponden a la vida real. Incluyeron, por ejemplo, la playlist divulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Spotify, bajo el título de “Música en la conferencia matutina y algo más”, o las cartas que le escribió a los presidentes de Italia y Austria.

Otros de los personajes políticos que ahí aparecen son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Mario Delgado y Manuel Bartlett, por mencionar algunos. “Nos dimos cuenta que la realidad actual era bizarra, el gobierno actual hizo de lo bizarro su forma de gobierno, lo bizarro encontró un sinónimo que era Morenadas… no hay invención, no hay fake news, todo lo que está es porque salió en las noticias”, afirmaron.

El historiador Alejandro Rosas lamentó que a pesar de la alternancia no se ve que el actual gobierno signifique un cambio. Advirtió que no hay nada diferente, los políticos se siguen comportando igual que cuando gobernaba el PRI, porque siguen siendo los mismos en las últimas dos décadas: Ebrard, Monreal, Bartlett o Sheinbaum, llevan el mismo tiempo en diferentes cargos. Consideró que, además, no hay espacio para las candidaturas independientes “estamos empantanados, llevamos 20 años del siglo XXI perdidos y eso es lo terrible, por lo que el humor es una manera de resistir”, aseveró.