Julieta Egurrola recibió reconocimiento de la UASLP

El Rector de la Máxima Casa de Estudios Potosina, Dr. Alejandro Zermeño Guerra, entregó el merecido reconocimiento a la primera actriz Julieta Egurrola, en una emotiva ceremonia realizada en el Edificio Central de la UASLP.

El funcionario universitario estuvo acompañado de la Secretaria de Difusión Cultural de la UASLP, LCC Cynthia Valle Meade, y de personalidades del ámbito cultural y artístico que se dieron cita para felicitar a la primera actriz y escuchar un breve, pero gustado concierto con la Orquesta Sinfónica Universitaria, bajo la dirección del Maestro Alfredo Ibarra.

Es así como por primera ocasión y en el marco de su quinta edición, el Festival de Cine UASLP entregó esta noche el “Premio Peyote” a la primera actriz mexicana Julieta Egurrola, quien recibió el galardón junto con el reconocimiento por sus 45 años de trayectoria artística, consentida con la admiración y los aplausos del respetable que estuvo presente en la ceremonia.

El premio fue entregado por el rector de la UASLP, Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, quien estuvo acompañado por la Dra. Patricia Arce, presidenta de las Damas Voluntarias, la Lic. Cynthia Valle Meade, titular de la Secretaría de Difusión Cultural quien indicó que el evento llegó a más de 4,500 personas y la Lic. Martha Márquez, Coordinadora General del Festival de Cine de la UASLP, dijo que dicho evento terminó posicionándose en el gusto de una audiencia que está ávida de conocer nuevas propuestas y disfrutar de las diferentes actividades relacionadas con el arte cinematográfico y sus bellas artes que lo acaparan.

El Rector Zermeño Guerra resaltó que el Festival se efectuó también en el marco del centenario de la autonomía y agradeció la presencia de la galardonada, quien ha destacado por sus aportaciones al cine y a la cultura nacional.

Evidentemente contenta, la primera actriz, Julieta Egurrola manifestó su agradecimiento a los organizadores del Festival y recordó a su maestro Héctor Mendoza, quien le dio las herramientas para su formación artística “Me dirijo a ustedes con una gratitud inmensa por este homenaje, me siento halagada de ver que el camino que he recorrido con tanta entrega me ha hecho merecedora de este premio”.

El Dr. Zermeño Guerra agradeció a la actriz: "por permitirnos como institución mostrarle lo que la sociedad aprecia de una mujer como usted. Ya que la cultura es una parte sustancial de la vida de la institución. La universidad no se puede sustraer de ser parte de la difusión de la cultura y el cine es una gran cultura".

"El cine es cultura y nuestro país es un país que necesita progreso y el progreso se logra con educación y la cultura es parte de esa educación que necesitamos".

Cynthia Valle Meade, agradeció al público, pues gracias a él se hizo posible el festival, en el cual se realizaron 30 actividades entre talleres, funciones de películas, proyecciones en plazas públicas, charlas, mañanas creativas y muestras de cortos, lo que permitió que cuatro mil 200 personas disfrutaran del cine mexicano.

En el homenaje, la Orquesta Sinfónica Universitaria interpretó algunos temas de Los Beatles, la banda favorita de Egurrola.

También estuvo presente la directora de cine Natalia Beristáin, quien leyó una carta que la actriz y cuentista Sofía Álvarez le envió a su amiga Julieta.

Se escucharon los acordes de "Yo vengo a ofrecer mi corazón". La música de la Sinfónica fue acompañada por una voz que de inmediato llamó la atención de Egurrola, quien intrigada comenzó a voltear hacia todos los espacios del Edificio Central, hasta que finalmente dio con Cecilia Toussaint, la cual se encontraba entre el público, homenajeando a su amiga.

Tras un efusivo abrazo con Julieta, Toussaint interpretó "Yesterday", uno de los icónicos temas de Los Beatles.

Cecilia Toussaint dijo: "porque yo a Julieta le tengo un profundo amor, es mi amiga desde hace muchísimos años, hemos compartido mucha vida, muchas alegrías, muchos dolores, igual que con Sofía Álvarez, para mí es alguien importantísimo en mi vida, es un referente amoroso, es un referente de generosidad, de lucha, de entrega, de talento".

SOBRE LA PRIMERA ACTRIZ JULIETA EGURROLA

Se leyó gran parte de su trayectoria artística:

Julieta Egurrola estudió actuación en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), participó en 41 obras de teatro, también desarrolló su carrera artística en televisión y cine. En el séptimo arte fue nominada en cuatro ocasiones por su trabajo como actriz; algunas de sus películas son “Principio y fin” y “Profundo Carmesí” de Arturo Ripstein; y “Crónica de un desayuno” de Benjamín Cann. En reconocimiento a su trayectoria y sus aportaciones al desarrollo de las artes escénicas en México, ha recibido diversos premios, entre ellos la Medalla Bellas Artes en 2018 y 2022.

El “Premio Peyote” es un trabajo artesanal en chaquira que representa el ojo y el peyote, símbolos que identifican y representan a la cultura Wixárika. Fue confeccionado por el maestro artesano huichol Bruno Carrillo Bautista, quien es originario de la comunidad de San Andrés Cohamiata en el Estado de Jalisco. Cabe mencionar que el Festival contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Universitaria y de la cantante Cecilia Toussaint.

Julieta Egurrola (Ciudad de México, 13 de junio de 1953) es una actriz mexicana. Entre sus primeros créditos en telenovelas se encuentran Mamá Campanita (1978), Pasiones encendidas (1978) y El cielo es para todos (1979). En 1980 protagonizó la telenovela El árabe, desde entonces ha actuado en varias telenovelas como Bodas de odio (1983), Tú o nadie (1985), Quinceañera (1987), Dulce desafío (1989), Yo compro esa mujer (1990), Prisionera de amor (1994), El vuelo del águila (1994), Si Dios me quita la vida (1995), entre otras. En 1998 protagonizó la telenovela Señora. Ha actuado en cine en películas como Jonás y la ballena rosada (1995), Profundo carmesí (1996), Crónica de un desayuno (1999), Efectos secundarios (2006), entre otras.

