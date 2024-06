Invitan a participar en exposición colectiva “Las, los, les, Arcoíris Diversos”

Será este lunes 17 de junio a las 14:00 horas el límite para recibir los trabajos por parte de las y los creadores potosinos y ser parte de la exposición colectiva “Las, los, les, Arcoíris Diversos” que abre el Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona”, el cual es organizado por la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.

Para ser parte de esta exposición, las y los artistas podrán presentar una o máximo tres obras de pintura, escultura o fotografía para ser parte de la exposición colectiva que se presentará durante el mes de junio y julio.

El formato para pintura o fotografía debe ser no mayor a 90 x 90 cm, la obra debe estar enmarcada o con caimanes para colgar y su peso no debe exceder los 10 kg. Mientras que para escultura su diámetro no debe exceder los 80 cm y la altura no debe ser mayor a 1.2 metros.

Todas y cada una de las obras debe tener su ficha técnica con datos como: nombre del artista, técnica y si está a la venta el costo de la obra, así lo señala el comité organizador de esta interesante muestra.

Esta edición pretende ser la primera de una serie de exposiciones que permitan la visibilidad artística de la comunidad LGBTTTIQ+ con la intención de promover la inclusión, el respeto y la tolerancia. Además, se invita a la comunidad a ser parte de las diversas actividades que se presentan durante este mes en este recinto cultural.

El Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona” fue el primer espacio cultural que comenzó a trabajar y generar espacios y actividades para la comunidad LGBTTTIQ+. Crear estos espacios permite establecer dentro de la agenda cultural un vínculo permanente con la comunidad.