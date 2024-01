Invitan a concierto de la Orquesta Sinfónica Universitaria

La Orquesta Sinfónica Universitaria bajo la dirección del Maestro Alfredo Ibarra, inicia su temporada con el “Concierto de año nuevo” que se realizará el jueves 25 de enero a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con entrada libre.

Después de una gran temporada durante 2023, vuelve la agrupación universitaria para continuar difundiendo la música orquestal y otorgar gratas experiencias al público asistente.

Para esta edición y bajo la dirección artística del Maestro Alfredo Ibarra, algunos de los valses que conforman este primer concierto de 2024, son: Vals Los Patinadores op,18 de Emil Waldteufel, Vals a Orillas del Hermoso Danubio Azul, op 314 y Bauern Polka op, 276 de Johann Strauss, así como Vals no. 2 del compositor ruso Dmitri Shostakovich, entre otros.

Cortesía | Orquesta Sinfónica Universitaria

El programa se complementa con una selección de temas contemporáneos que apuestan por la diversificación de la música de sinfonía como Treasure Bruno Mars, Havana, tema que se hiciera popoular en la voz de Camila Cabello y Feel it Still de Portugal the Man.

La Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invita.

SOBRE LA ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSITARIA DE SLP

La Orquesta Sinfónica Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene como primer antecedente a la Orquesta de Cámara fundada dentro de la misma institución en 1971, que a partir de la evolución del ensamble orquestal, en 2008 se convertiría en la Sinfonietta Universitaria. Gracias a la guía de maestros y directores, y al esfuerzo individual de sus integrantes, la agrupación se transforma en Orquesta Sinfónica Universitaria en 2014, y desde su creación bajo la batuta del Maestro Alfredo Ibarra, ha demostrado su capacidad de crecimiento en cada uno de sus conciertos.

Cortesía | Orquesta Sinfónica Universitaria

En la actualidad, la agrupación vive una etapa importante y trabaja con un objetivo muy claro: abrir las puertas a nuevos públicos, conectando la música orquestal con nuevas familias a través de un programa diverso y colorido.

Su temporada de conciertos incluye propuestas siempre distintas; compositores clásicos se han redescubierto como Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Orff, Piotr Ilich Chaikovski, Serguéi Rajmáninov y Georg Friedrich Händel. Grandes experiencias han acercado a niños y jóvenes; Star Wars, Expecto Patronum, Broadway, Videogames & Flicks y Un regalo para navidad. Legendarias bandas se han recordado a través de inolvidables tributos; Queen Sinfónico, Metallica Sinfónico, Soda Sinfónico y Pink Floyd Sinfónico.

Así mismo, la joven orquesta ha demostrado gran capacidad para trabajar con célebres personajes como Rodolfo Ritter (integrante de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes), Ópera de México, César Olguín (Director y miembro fundador de la Orquesta Mexicana de Tango), Linus Lerner (Brasil), Lloyd Butler (EUA), Radek Materka (Polonia), El Mariachi Vargas de Tecalitlán y Eugenia León (México).

El compromiso social de la OSU ha podido apoyar a nobles causas; Música para la vida (a beneficio de la Cruz Roja), Concierto por la vida (en pro de la donación de órganos) y Soda Sinfónico (a beneficio del Centro de Bienestar Familiar UASLP). Cabe señalar que la agrupación se presenta durante todo el año en el interior del estado; los municipios de Matehuala, Salinas, Tamazunchale y Ciudad Valles son visitados a través de diferentes propuestas musicales.