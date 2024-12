“Inverno” lleno de música electrónica en SLP

La música electrónica estará prendiendo las instalaciones del Ecomuseo del Parque Tangamanga I este sábado 7 de diciembre con el Festival “Invierno 2024”, y que en esta su tercera edición reunirá a destacados DJ de la escena internacional, nacional y local; para prender a los potosinos que se den cita en este magno performance.

En rueda prensa, representantes de Thanku, Black Production y Whitechapel, empresas organizadoras del festival, comentaron que el objetivo de Inverno es brindar una experiencia de alta calidad en producción y selección musical durante 12 horas, con íconos nacionales e internacionales del género; además de promover el talento local.

Los asistentes vivirán una atmósfera inolvidable con la presencia artistas de renombre, como Juno Reactor, productor de música para películas como “Matrix”, “Mortal Kombat” y “El Mariachi”; Rafael Ceratto, DJ francés destacado entre los 100 mejores artistas de música electrónica a nivel global; Cabizbajo, representante de la música electrónica mexicana; y This Confussion, conocido por sus sets eclécticos en todo el país.

Por su parte, Gerardo Salazar, quien dio voz a los talentos locales, agradeció a los organizadores que se tomara en cuenta a los representantes de la escena de San Luis Potosí, para compartir escenarios con artistas de ese nivel.

Mencionó que en el festival estarán presentes Bugo, Doctor Pancha, Edu Garrigos, Eclipse 95, Ferever, Kurko, HSPTLS, Left & Right, Liz Mappe, Luis Heme, Leviathan, Martell, ML, Gerhard, No Juan, Paulavie y Pau Nunnz.

Agregaron que el Festival Inverno 2024 apuesta por ser accesible para todos, pues ofrecerá precios justos, estrictas medidas de seguridad robustas y facilidades para personas con discapacidad, buscando atraer a un público de varias generaciones y demostrar que la música electrónica no tiene límites de edad.

Los boletos están disponibles en el sistema Passline, a través de los Insiders autorizados y en Pez Vaca sucursal Lomas, en Av. Del Potosí 670, Lomas 1ª sección.