Inicia serie de conciertos de Música Antigua y Barroca en SLP

Se puso en marcha la serie de conciertos de Música Antigua y Barroca que se estarán realizando a lo largo de la semana en diferentes puntos de la ciudad para que todo el público potosino pueda disfrutar de cada una de las presentaciones que serán interpretados por alumnado de la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo este miércoles 27 de noviembre a las 20:00 horas, en el templo de San Agustín, con entrada libre.

Este concierto estará integrado por un programa que incluye la participación de Solistas, Coro y Orquesta de Cámara de la EEDIM Julián Carrillo, bajo la dirección del maestro Emmanuel Mendoza Lara, quienes interpretarán piezas como Can She Excuse de John Dowland, Villano de Gaspar Sanz, interpretadas por el guitarrista Sebastián Corpus Castillo.

Erbarme dich, mein Gott, Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, But who may abide the day of his coming, El Mesías de Georg Friedrich Händel y Ah ch´infelice sempre, Cessate omai cessate de Antonio Vivaldi, interpretadas por Cynthia Irurzo Arriaga y Malkuth Zavala, Contralto y Clavecín, respectivamente.

El Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi y de Antonio Vivaldi será interpretado por el Coro de la EEDIM Julián Carrillo bajo la dirección coral del maestro Luis Gabriel Salazar y la Orquesta de Cámara bajo la dirección del maestro Julio de Santiago, presentará en su programa un Concierto en La Menor BWV 1041 de Johann Sebastian Bach, teniendo como solista a Ana Abigail Cancino Escamilla.

Concierto para viola, cuerdas y continuo en Sol mayor TWV 51:G9 de Georg Philipp Telemann con la solista: Daniela de la Garza Gudiño; Concierto en La Menor para dos violines, cuerdas y bajo continuo Op. 3 no. 8 RV 522, de Antonio Vivaldi con los solistas: Valeria Gómez Pineda y Beyron Rodolfo López Carmona.