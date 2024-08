Inauguraron la expo "Que viva el cine mexicano" en la Cineteca Alameda

Fue inaugurada de manera oficial la exposición de carteles "Que viva el cine mexicano", los cuales se exhiben en las instalaciones de la Cineteca Alameda, en el marco del "Día Nacional del Cine Mexicano" que se celebra cada 15 de agosto por lo que la fecha no podía pasar desapercibida en tierras potosinas.

La colección está integrada por más de 80 piezas propiedad del coleccionista Héctor Verástegui, quien estuvo acompañado por el secretario de cultura, Mario García Valdez y Aldo Patlán, director de la Cineteca Alameda.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

En esta exposición el visitante puede apreciar cinco categorías del cine mexicano como lo son las películas clásicas como "Macario", "Los olvidados", "Los Caifanes", "El callejón de los milagros", también del cine llamado de ficheras como "Pedro Navajas", "Chile picante", "Tres mexicanos ardiente", "Las cariñosas" y muchas más.

No podría faltar carteles del cine de culto como lo son los largometrajes del Santo como "Santos vs las Lobas", "Santos contra Blue Demon en la Atlántida", "El puño de la muerte", "Santos en el tesoro de Drácula", "Santos vs las mujeres vampiro" y más.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Sin dejar a un lado los carteles de cintas de Pedro Infante como "Los tres García", "Nosotros los pobres", "Pepe el Toro", "Tizoc", "A toda máquina", "La vida no vale nada", "2 Tipos de cuidado"; de Cantinflas de encuentra "El Padrecito", "El Profe", "Gran Hotel", "Un día con el Diablo", "Así es mi tierra", "Aguila o sol", "Ni sangre ni arena", "El bolero de Raquel" y más.

Estos carteles estarán en exhibición por espacio de dos meses en la Cineteca Alameda, los cuales generan un marco de recuerdo y nostalgia para los amantes del cine, en especial del cine mexicano.