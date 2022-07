Inaugurarán la exposiciones fotográficas en San Sebastián

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, invita al público a la inauguración de las exposiciones “Imágenes que otros ojos no han visto” y “En un rincón, fotografías de niños en situación de calle” del fotógrafo Javier Aguilar Rodríguez, el 29 de julio a las 18:00 horas, en la Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián, con entrada libre y cupo limitado.

Cortesía | Barrio San Sebastián

La actual administración estatal tiene la firme convicción de que este tipo de expresiones culturales son necesarias para la formación, educación y promoción de valores básicos en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que necesitan en estos tiempos de asideros éticos que les impidan perderse en las adicciones o la violencia.

Javier Aguilar Rodríguez, originario de la Ciudad de México, relata su experiencia como fotógrafo con los niños, niñas y jóvenes en situación de calle, al respecto comenta que "Desde niño me interesó la fotografía, no solo guardar imágenes en mi mente sino imprimirlas para recordarlas y mostrarlas a la gente, a esos ojos que no lo vieron.”

Agregó “quiero resaltar que para mí, la esencia de la fotografía es lo que veo y la forma en que registro una imagen. Cuando estoy detrás de la cámara estoy influenciado por sonidos, olores, estado de ánimo, sentimientos y experiencias, todos estos factores determinan el modo en que el cerebro interpreta la imagen vista por mi ojo, es por eso que siempre he dicho que cada imagen tiene su historia. A través de la fotografía trasciende la barrera del lenguaje, aumenta nuestro conocimiento del mundo y de su gente aportando un sentido de belleza a nuestras vidas".