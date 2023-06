Inaugurarán la exposición “Entre espátulas y pinceles” en Salinas

El Centro Cultural de Salinas invita al público a disfrutar de la exposición de dibujo y pintura “Entre espátulas y pinceles” de la artista plástica Sheila Yailine Sevilla de la Rosa, que estará vigente del 21 de junio al 29 de agosto de 2023 en el Centro Cultural de Salinas, entrada libre.

La exposición consta de 26 piezas y su montaje se realiza a través de Programa de Fomento a las Artes Visuales.

Cortesía | Centro Cultural de Salinas

Sheila Yailine Sevilla de la Rosa, es licenciada en Artes Plásticas, domina las técnicas y formas de expresiones de las diferentes disciplinas pictóricas, gráficas, escultóricas, así como los procesos creativos para interpretar la realidad y comunicar ideas y sentimientos, por medio de materiales y texturas para la producción de las obras del campo de la plástica.

Ha participado en diversas exposiciones y concursos artísticos tales como ''Contracturas desde lo Contemporáneo Artistas en Formación'', jurado en la 1era edición del Concurso de Alebrijes en el Jardín de Niños Brígida Afaro, y ganadora del Concurso Nacional ''El mundo de Tim Burton'' con la obra ''Say my name three times'' de la Ciudad de México.