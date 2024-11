Inaugura el FICXILITLA 2024

Todo esta listo para el comienzo de la Segunda edición del Festival Internacional de Cine de Xilitla (FIXILITLA), que se desarrollará en este Pueblo Mágico del Estado potosino del 27 de noviembre al 1 de diciembre, y tendrá como cinta estelar en su primer día el largometraje “El maestro y Margarita” película dirigida por Michael Lockshin, el fenómeno cinematográfico ruso del año, quien tendrá su primera proyección en Latinoamérica.

Luego de convertirse en una de las películas más taquilleras en Rusia al recaudar casi 28 millones de dólares (Box Office Mojo), y de protagonizar uno de los escándalos de censura y persecución mediática más duros en la historia contemporánea de dicho país. La historia narra cómo un escritor sufre la censura de su obra durante los años 30 en la Unión Soviética.

Al tiempo que su amada Margarita lo convence de publicar sus textos, llega a Moscú el misterioso profesor Woland, quien en realidad es el mismísimo Satanás, a desatar el caos en las estructuras del poder stalinista. Adaptación homónima de una de las novelas más famosas de la historia, escrita por Mijaíl Bulgákov, autor nacido en Kiev, la película se ciñe al eje principal del texto: la crítica mordaz y satírica a la corrupción y la censura de un sistema opresivo.

Esto hizo que el filme pasara de ser incómoda desde su rodaje, a un peligro para el discurso del Kremlin tras la invasión a Ucrania. Su director, Michael Lockshin, quien será el invitado de honor a la segunda edición de FICXILITLA, ha asegurado que los niveles de censura en Rusia con Putin son comparables con lo que se vivió con Stalin.

Y es que cuando se estrenó la película, él no pudo ir a la premiere, y su nombre fue eliminado de los pósters, fichas técnicas y créditos debido a las críticas que hizo al hecho bélico. Y es que tras la promulgación de la ley que castiga las críticas a la guerra en Ucrania, cualquiera podía enfrentar la prisión. Lockshin tuvo suerte de que la invasión se dio cuando se encontraba dando los retoques finales al filme en Los Ángeles, Estados Unidos.

Desde entonces no ha vuelto a Rusia. La guerra contra Ucrania también hizo que la película cayera en un stand by, debido a que Universal Pictures, que había alzado la mano para distribuirla mundialmente, se fue del país, dejando en vilo su estreno. Sin embargo, los productores se las ingeniaron para finalmente llevarla a las cartelas rusas el 25 de enero de 2024.

“El maestro y Margarita” se convirtió en un auténtico blockbuster, derivado del boca en boca, pero también producto de la campaña de persecución mediática que desató el régimen contra ella por considerarla “anti rusa” y “peligrosa” para las audiencias por el tono y temas que manejaba.

Así, Lockshin pasó de ser un cineasta en ciernes, famoso por dirigir “Patines de plata”, la primera producción rusa de Netflix, a ser un enemigo del gobierno de Putin, al grado de recibir amenazas de muerte, de ser calificado como terrorista y de que varios políticos y propagandistas pidieran abrirle una investigación a él y sus productores debido a que una parte de los 17 millones de dólares que costó “El maestro y Margarita”, siendo una de las películas más caras en la historia del cine ruso, salió del gobierno.

Este fenómeno cultural ha sido visto por cerca de seis millones de rusos y, de acuerdo con el afamado crítico de cine Anton Dolin, es la “primera gran adaptación de la novela de Bulgákov y una de las mejores películas comerciales rusas en la historia”. En ese sentido, enfocado al género fantástico, el Festival Internacional de Cine de Xilitla se complace de acoger a Michael Lockshin, quien presentará esta película llena de mecanismos fantásticos y surrealistas para criticar al autoritarismo.

“Mi sentir es que Lockshin va a disfrutar de la libertad de su obra en nuestro país que siempre ha sabido arropar a artistas fascinantes como los surrealistas en su momento. Vamos a tener una gran premiere inaugural de esta edición del festival en el Centro James, y todo gracias a los esfuerzos de nuestros patrocinadores, aliados, y de nuestro fundador, Mario César Ramírez, para que la película se vea por primera vez en Latinoamérica.

Nuestro equipo se está esforzando para subtitularla al español y que el público mexicano pueda disfrutarla todo su esplendor junto a su realizador”, aseguró Alan David Cabrera, director del festival. Previo a la cinta, se proyectará un vídeo homenaje a Silvia Pinal, quien ya recibió la presea del FICXilitla a propósito de los 100 años del surrealismo y su colaboración en el cine con Luis Buñuel. Además, Sylvia Pasquel engalanará la ceremonia de premiación con un magno homenaje el 30 de noviembre.

“El maestro y Margarita” cuenta con las actuaciones de August Diehl (Bastardos sin gloria, A Hidden life), Evgeniy Tsyganov (The man who surprised everyone) y Yulia Singir ( A Good day to die hard), guión de Roman Kantor (Silver skates), fotografía de Maxim Zhukov (Sputnik) y música de Anna Drubich ( Barbarian, Navalny).

FICXILITLA 2024 se llevará a cabo del 27 de noviembre al 1 de diciembre y tendrá como sedes principales el Museo Edward James, la Cervecería James, el Museo Leonora Carrington Xilitla, el Jardín Escultórico Edward James y tendrá funciones por toda la huasteca potosina.