INAH denuncia subasta de piezas arqueológicas en EU ante la FGR

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México denunciaron este jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR) una subasta de piezas arqueológicas que se llevará a cabo la próxima semana en Nueva York.

Dicho acto tendrá lugar el 18 de mayo en la casa de subastas Sotheby's, ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

En un comunicado, ambas instituciones señalaron que "de acuerdo al dictamen realizado por especialistas del INAH, algunas piezas, son consideradas monumentos arqueológicos", por lo cual se interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra quien resulte responsable.

Además, la denuncia se hizo del conocimiento de la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, cancillería) y de la dirección de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Policía Federal Ministerial, instituciones a las que solicitaron asistencia diplomática y legal, respectivamente.

En la nota se apuntó que por tratarse de una carpeta de investigación abierta, las instituciones están impedidas de ofrecer mayor información al respecto.

La famosa casa de subastas anunció dentro la subasta "Art of Africa, Oceania, and the Americas" 121 lotes, de los cuales 26 son de origen mesoamericano, entre ellas, cinco de la cultura Maya y cinco de la Olmeca.

El pasado 9 de febrero, a pesar de los intentos del INAH de parar una subasta de 30 piezas de arte prehispánico provenientes de culturas mexicanas, una puja se llevó a cabo en París, Francia.

Aquel día en la subasta titulada "Quetzalcoatl: serpent à plumes (serpiente emplumada, en español)" se ofertaron piezas de las culturas maya, tolteca, mixteca y azteca.

En la nota de este jueves, tanto la Secretaría de Cultura como el INAH señalaron que continuarán llevando a cabo acciones en contra del tráfico ilícito de bienes culturales y buscarán la recuperación del patrimonio mexicano que se encuentra fuera del país.