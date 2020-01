Homenaje a artista del rock en MAC

El Museo de Arte Contemporáneo presenta el Homenaje a Bowie, ciclo de proyecciones sobre el artista David Bowie este miércoles 8 y el viernes 10 de enero a las 19:00 horas.

La entrada será libre para ambos días, mismos en los que el público asistente podrá disfrutar la proyección del documental The man who change the world, filme que muestra una mirada a la vida y carrera del cantante inglés; asimismo, se mostrará dos días después, el doce de enero, Starman 1 un concierto del cantante grabado en el año 2008.

La temática de este par de eventos surge a partir las esculturas hiperrealistas Bowie I, II y III del artista Rubén Orozco Loza, que forman parte de Identidades, actual exposición del Museo que estará vigente hasta el 1 de marzo de 2020.

La particularidad de las fechas de realización de estas proyecciones, es que el 8 de enero se conmemora el nacimiento de David Bowie, y el día 10 de enero su lamentable fallecimiento.

Sobre Bowie...

David Robert Jones, más conocido por su nombre artístico David Bowie, fue un músico y compositor británico de rock, quien ejerció a su vez como actor, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico. Se caracterizó por su genial legado musical, su estilo extravagante y su personalidad polifacética. Nació el 8 de enero de 1947 y murió el 10 de enero de 2016.